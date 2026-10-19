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Швеция выделит еще €5,4 млн в поддержку транспортной инфраструктуры Украины

флаг Швеции, флаг Украины
Швеция увеличит помощь Украине на восстановление транспорта / Министерство обороны Украины

Швеция направит дополнительные 60 млн шведских крон (около €5,4 млн) в Фонд поддержки транспорта Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

О дополнительном финансировании

Денежные средства предусмотрены зимним пакетом помощи шведского правительства и предназначены для восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак, а также закупки необходимой техники и оборудования.

Дополнительное финансирование должно обеспечить стабильную работу транспортной системы в зимний период. Надежное сообщение важно для пассажирских перевозок, логистики предприятий и поставки необходимых грузов в общин.

Швеция была среди инициаторов создания Фонда поддержки транспорта Украины. Новый вклад должен расширить возможности запуска первых проектов и проверки эффективности механизма помощи.

Украинская сторона поблагодарила правительство Швеции и министра инфраструктуры Андреаса Карлсона за поддержку транспортного сектора. Следующий этап – направить финансирование на конкретные решения для восстановления инфраструктуры и потребностей украинских предприятий и общин.

Напомним, Германия присоединилась к Фонду поддержки транспорта Украины (Ukraine Transport Support Fund ), выделив €1 млн. Общий объем бюджета пяти стран-доноров достиг €4,1 млн.

Автор:
Ольга Опенько

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