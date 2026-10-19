Швеція виділить ще €5,4 млн на підтримку транспортної інфраструктури України

Швеція спрямує додаткові 60 млн шведських крон (близько €5,4 млн) до Фонду підтримки транспорту України.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Про додаткове фінансування

Кошти передбачені зимовим пакетом допомоги шведського уряду та призначені для відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також закупівлі необхідної техніки й обладнання.

Додаткове фінансування має допомогти забезпечити стабільну роботу транспортної системи в зимовий період. Надійне сполучення важливе для пасажирських перевезень, логістики підприємств і постачання необхідних вантажів до громад.

Швеція була серед ініціаторів створення Фонду підтримки транспорту України. Новий внесок має розширити можливості для запуску перших проєктів і перевірки ефективності механізму допомоги.

Українська сторона подякувала уряду Швеції та міністру інфраструктури Андреасу Карлсону за підтримку транспортного сектору. Наступний етап - спрямувати фінансування на конкретні рішення для відновлення інфраструктури та потреб українських підприємств і громад.

Нагадаємо, Німеччина приєдналася до Фонду підтримки транспорту України (Ukraine Transport Support Fund), виділивши €1 млн. Загальний обсяг бюджету п'яти країн-донорів досяг €4,1 млн.