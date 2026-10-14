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Німеччина виділила мільйон євро на швидке відновлення транспорту України

прапори Німеччини і України
Німеччина долучилася до Фонду підтримки транспорту України / Depositphotos

Німеччина приєдналася до Фонду підтримки транспорту України (Ukraine Transport Support Fund), виділивши €1 млн. Загальний обсяг бюджету п'яти країн-донорів досяг €4,1 млн.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

На що спрямують кошти

Фонд підтримує всі види транспорту: залізничний, автомобільний, міський, авіаційний, морський і внутрішній водний. Кошти можна використати для закупівлі обладнання, ремонту інфраструктури та інших термінових потреб. Пріоритети фінансування визначає Україна.

"Для нас важливо, що Фонд дозволяє оперативно перетворювати внески партнерів на конкретне обладнання, послуги та проєкти. Україна визначає пріоритети, а кошти спрямовуються туди, де вони найбільше потрібні для збереження безперервної роботи транспортної системи", — зазначив міністр Микола Калашник.

Як працює фонд

Фонд створили у 2025 році Україна, Литва, Швеція та Канада в межах Міжнародного транспортного форуму (ITF). Наразі фінансові внески зробили Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Німеччина. Загальна сума становить €4,1 млн.

Фонд працює як грантовий механізм. Після затвердження проєкту закупівлі проводить Центральне агентство управління проєктами Литви (CPMA): воно укладає договори з постачальниками та оплачує їхні послуги. Від затвердження проєкту до підписання контракту зазвичай минає кілька місяців.

Німеччина заявила про готовність приєднатися до фонду під час Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу у травні 2026 року. Тоді також обговорювали відновлення транспортної інфраструктури України, розвиток логістики та оновлення рухомого складу "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у вересні Німеччина передала "Укрзалізниці" ще 10 автомобілів для ремонтних бригад, які відновлюють залізничну інфраструктуру після російських атак.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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