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Германия выделила миллион евро на скорейшее восстановление транспорта Украины

флаги Германии и Украины
Германия присоединилась к Фонду поддержки транспорта Украины / Depositphotos

Германия присоединилась к Фонду поддержки транспорта Украины (Ukraine Transport Support Fund), выделив €1 млн. Общий объем бюджета пяти стран-доноров достиг €4,1 млн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

На что направят средства

Фонд поддерживает все виды транспорта: жд, авто, городской, авиационный, морской и внутренний аква. Средства можно использовать для закупки оборудования, ремонта инфраструктуры и других срочных нужд. Приоритеты финансирования определяет Украина.

"Для нас важно, что Фонд позволяет оперативно превращать взносы партнеров в конкретное оборудование, услуги и проекты. Украина определяет приоритеты, а средства направляются туда, где они наиболее нужны для сохранения непрерывной работы транспортной системы", - отметил министр Николай Калашник.

Как работает фонд

Фонд был создан в 2025 году Украина, Литва, Швеция и Канада в рамках Международного транспортного форума (ITF). В настоящее время финансовые взносы внесли Швеция, Норвегия, Литва, Эстония и Германия. Общая сумма составляет €4,1 млн.

Фонд работает как грантовый механизм. После утверждения проекта закупки проводит Центральное агентство управления проектами Литвы (CPMA): заключает договоры с поставщиками и оплачивает их услуги. От утверждения проекта до заключения контракта обычно проходит несколько месяцев.

Германия заявила о готовности присоединиться к фонду во время Международного транспортного форума в Лейпциге в мае 2026 года. Тогда также обсуждали восстановление транспортной инфраструктуры Украины, развитие логистики и обновление подвижного состава "Укрзализныци".

Напомним, в сентябре Германия передала "Укрзализныце" еще 10 автомобилей для ремонтных бригад, восстанавливающих железнодорожную инфраструктуру после российских атак.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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