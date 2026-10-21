Енергетика, медицина та кібербезпека: Швеція надає Україні допомогу на понад €47 млн

Швеція виділяє новий пакет цивільної підтримки для України на суму 522 млн шведських крон (47 014 191 євро) на 2026 рік. Головна мета фінансування — забезпечення найнагальніших потреб країни до початку та протягом зимового періоду.

Як пише Dilo, про це йдеться у спільному пресрелізі МЗС та Міністерства сільського господарства та інфраструктури Швеції.

"Росія продовжує ескалувати свої атаки на цивільні цілі в Україні. Зокрема, мішенями є енергетична інфраструктура та транспортні шляхи, що серйозно вплинуло на економіку України та цивільне населення", — йдеться в заяві шведської сторони.

На що спрямують кошти

Найбільшу частину пакета — 271 млн шведських крон — передбачили на енергетичну підтримку. Ще 60 млн крон спрямують через Фонд ООН у справах біженців, а 50 млн крон — на гуманітарну допомогу.

Крім того, 67 млн шведських крон виділять на посилення цивільної кібербезпеки України. Ще 74 млн крон отримає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) для підтримки системи охорони здоров’я та медичного обслуговування.

Загальний обсяг шведської допомоги

Новий пакет підтримки вартістю 522 млн шведських крон збільшив загальний обсяг допомоги Швеції Україні до орієнтовно 158 млрд шведських крон від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

З цієї суми 29,6 млрд шведських крон спрямовано безпосередньо на цивільну підтримку. У 2026 році обсяг наданої цивільної допомоги на сьогодні оцінюється орієнтовно в 10,1 млрд шведських крон.

Нагадаємо, Швеція спрямує додаткові 60 млн шведських крон (близько €5,4 млн) до Фонду підтримки транспорту України.