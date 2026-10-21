Кличко рассказал о судьбе автобусов, закупленных за средства ЕИБ

Киев завершил поставку 85 новых автобусов, приобретенных в рамках кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на €18,5 млн. Весь транспорт уже работает на столичных маршрутах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение городского головы Киева Виталия Кличко.

Автобусы приобрели в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины". Транспорт поступал в Киев несколькими партиями с сентября 2025 года по июнь 2026-го.

Все машины имеют длину 12 метров и низкий пол. Автобусы оснащены пандусами для людей с инвалидностью и маломобильными пассажирами, системами кондиционирования и отопления, информационными табло, камерами видеонаблюдения и системами озвучивания остановок.

Также в салонах установлено энергосберегающее LED-освещение и тонированное стекло. Каждый автобус имеет 27 сидячих мест и рассчитан на перевозку до 80 пассажиров стоя.

По словам Кличко, обновление подвижного состава должно повысить доступность общественного транспорта и улучшить условия перевозок в столице.

Напомним, договор на закупку 85 новых автобусов "Киевпасстранс" заключил с турецкой Anadolu Isuzu еще в 2024 году. Тендер стартовал в 2021, но после начала полномасштабного вторжения его приостановили и возобновили только в 2023 году.