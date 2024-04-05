"Киевпасстранс" закупит 85 новых автобусов в Турции

Столичное коммунальное предприятие "Киевпасстранс" заключило договор с турецкой Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. на поставку пассажирских автобусов, профинансированных в рамках кредита от ЕИБ.

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Об этом пишет AllTransUA.

Объявление тендера состоялось еще в марте 2021 года, но оно было приостановлено из-за полномасштабного вторжения со стороны РФ и боевых действий вокруг Киева и процессы по тендеру возобновились только в 2023 году.

Согласно сообщению, первая партия автобусов должна поступить уже через 8 месяцев после того, как "Киевпасстранс" оплатит аванс, а вся партия – в течение 22 месяцев. В общей сложности речь идет о 85 автобусах. Стоимость договора составит €18 591 017,25.

В договоре отмечено, что все 12-метровые автобусы будут с низким полом и местами мало мобильных пассажиров.

Издание пишет, что, скорее всего, Киев получит автобусы Anadolu Isuzu Citiport 12, поскольку еще в 2017 году компания Anadolu Isuzu присылала в Украину несколько демонстрационных образцов.

Добавим, что в мае 2023 года Департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации расторг договор с недобросовестным частным автоперевозчиком, обслуживающим маршрут №150. Указано, что вместо обещанных автобусов Volvo перевозчик пустил на маршрут "убитые" "Богданы".

Напомним также, что в январе 2023 года Кабинет Министров в рамках реформы пассажирских автоперевозок изменил порядок конкурсов на перевозку на межобластных маршрутах, в частности отменив возможность продления разрешений для уже давно работающих на линии перевозчиков и введя систему баллов для оценки перевозчика на конкурсе.