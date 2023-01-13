Правительство начало реформу пассажирских автобусных перевозок: что изменится

Кабинет министров в рамках реформы пассажирских автобусных перевозок утвердил изменения в Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования.

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Об этом 13 января в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, правительство ввело следующие изменения:

Упразднил возможность продления сроков действия разрешений на межобластных маршрутах для перевозчиков, которые уже работают на линии несколько лет. Введены регулярные конкурсы ; Ввел представление документов для участия в конкурсе на межобластных маршрутах в электронной вместо бумажной формы; Ввел систему баллов для оценки перевозчика на конкурсе. За нарушение ПДД, в зависимости от тяжести, претендент теряет количество баллов; Ввели в обязанность участников всех последующих конкурсов на маршруты увеличить количество транспортных средств, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Что касается последнего пункта, то как минимум 50% запланированных от общего количества автобусов на городских автобусных маршрутах с января 2023 года (до 70% с 2025 года) и до 20% — на пригородных должны быть приспособлены для перевозки лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Также в рамках реформы в Украине запретили использовать на маршрутах общего пользования переработанные автобусы из грузовых транспортных средств.

"Основная цель изменений – облегчение доступа на рынок для новых перевозчиков, демонополизация рынка и повышение уровня конкуренции между перевозчиками", – добавили в Мининфраструктуры.

Напомним, что в Киеве из-за дефицита электроэнергии принято решение о прекращении работы трамваев и троллейбусов, вместо них будут курсировать автобусы.

В столице на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики – на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов.

Источник фото: ua.depositphotos.com