- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
Правительство начало реформу пассажирских автобусных перевозок: что изменится
Кабинет министров в рамках реформы пассажирских автобусных перевозок утвердил изменения в Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования.
Об этом 13 января в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
В частности, правительство ввело следующие изменения:
- Упразднил возможность продления сроков действия разрешений на межобластных маршрутах для перевозчиков, которые уже работают на линии несколько лет. Введены регулярные конкурсы ;
- Ввел представление документов для участия в конкурсе на межобластных маршрутах в электронной вместо бумажной формы;
- Ввел систему баллов для оценки перевозчика на конкурсе. За нарушение ПДД, в зависимости от тяжести, претендент теряет количество баллов;
- Ввели в обязанность участников всех последующих конкурсов на маршруты увеличить количество транспортных средств, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Что касается последнего пункта, то как минимум 50% запланированных от общего количества автобусов на городских автобусных маршрутах с января 2023 года (до 70% с 2025 года) и до 20% — на пригородных должны быть приспособлены для перевозки лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в рамках реформы в Украине запретили использовать на маршрутах общего пользования переработанные автобусы из грузовых транспортных средств.
"Основная цель изменений – облегчение доступа на рынок для новых перевозчиков, демонополизация рынка и повышение уровня конкуренции между перевозчиками", – добавили в Мининфраструктуры.
Напомним, что в Киеве из-за дефицита электроэнергии принято решение о прекращении работы трамваев и троллейбусов, вместо них будут курсировать автобусы.
В столице на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики – на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов.
Источник фото: ua.depositphotos.com