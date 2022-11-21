Во Львовской области введут е-билет для автобусов, курсирующих в пределах области

Во Львовской области вскоре введут е-билет в пригородных и междугородных автобусных маршрутах, курсирующих в пределах области. Об этом на своем телеграмм-канале написал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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"Сегодня состоялось заключительное заседание конкурсной комиссии по отбору инвестора (оператора) по внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда в пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования Львовской области независимо от формы собственности. Конкурсная комиссия определила победителем компанию ООО "Смарт-Тикет Технолоджи", - написал Козыцкий.

По его словам, инвестор за свой счет закупит валидаторы и установит их на пригородные и междугородные автобусы, курсирующие на территории нашей области.

"Реализация этого проекта займет ориентировочно 6 месяцев. Е-билет позволит сделать обращение средств в общественном транспорте Львовщины максимально прозрачным, будет четкий учет льготников, покупать билеты за проезд можно будет через мобильное приложение", - отметил глава ОГА.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление, дающее старт экспериментальному проекту по внедрению Цифровой системы управления восстановлением транспортной инфраструктуры