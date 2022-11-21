Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Транспорт
Дата публікації

На Львівщині запровадять е-квиток для автобусів, що курсують в межах області

На Львівщині запровадять е-квиток для автобусів, що курсують в межах області

У Львівській області невдовзі запровадять е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Сьогодні відбулося заключне засідання конкурсної комісії з відбору інвестора (оператора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області незалежно від форми власності. Конкурсна комісія визначила переможцем компанію ТОВ "Смарт-Тикет Технолоджи", - написав Козицький.

За його словами, інвестор за свої кошти закупить валідатори та встановить їх на приміські та міжміські автобуси, які курсують на території нашої області.

"Реалізація цього проєкту займе орієнтовно 6 місяців. Е-квиток дозволить зробити обіг коштів у громадському транспорті Львівщини максимально прозорим, буде чіткий облік пільговиків, купляти квитки за проїзд можна буде через мобільний додаток", - зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка дає старт експериментальному проєкту з впровадження Цифрової системи управління відбудовою транспортної інфраструктури

Автор:
Степан Крьока