Уряд розпочав реформу пасажирських автобусних перевезень: що зміниться

Кабінет міністрів в рамках реформи пасажирських автобусних перевезень затвердив зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

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Про це 13 січня в Facebook повідомила пресслужба Міністерство інфраструктури України.

Зокрема, уряд запровадив так зміни:

Скасував можливість продовження строків дії дозволів на міжобласних маршрутах для перевізників, які вже працюють на лінії кілька років. Натомість запроваджені регулярні конкурси ; Запровадив подання документів для участі у конкурсі на міжобласних маршрутах в електронній замість паперової форми; Запровадив систему балів для оцінки перевізника на конкурсі. За порушення правил дорожнього руху, залежно від тяжкості, претендент втрачає кількість балів; Запровадили обов’язок для учасників усіх наступних конкурсів на маршрути збільшити кількість транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Щодо останнього пункту, то як мінімум 50% запланованих від загальної кількості автобусів на міських автобусних маршрутах з січня 2023 року (до 70% з 2025 року) та до 20% — на приміських, повинні будуть бути пристосованими для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Також в рамках реформи в Україні заборонили використовувати на маршрутах загального користування автобуси перероблені з вантажних транспортних засобів.

"Основна мета змін – полегшення доступу на ринок для нових перевізників, демонополізація ринку та підвищення рівня конкуренції між перевізниками", - додали в Мінінфраструктури.

Нагадаємо, що в Києві через дефіцит електроенергії ухвалено рішення про припинення роботи трамваїв і тролейбусів, замість них курсуватимуть автобуси.

Загалом в столиці на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Також перевезення забезпечують і приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com