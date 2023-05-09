В Киеве вместо обещанных автобусов Volvo пустили на маршрут "убитые" "Богданы": как отреагировали власти

Департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации расторг договор с недобросовестным частным автоперевозчиком, обслуживающим маршрут №150.

Как говорится в сообщении столичной мэрии, проверка установила, что перевозчик использует на маршруте транспортные средства, не отвечающие основным требованиям конкурса.

Так, на маршруте фактически работают автобусы марки "Богдан" с двигателями, отвечающими экологическим нормам Euro-2 (9 автобусов) и Euro-3 (2 автобуса), тогда как для участия в конкурсе подавались автобусы с двигателями, соответствующими экологическим нормам Euro -5.

В профильном департаменте отмечают, что компанию признали победителем на маршруте именно благодаря подвижному составу, который он предлагал для обслуживания – автобусам Volvo 7700 Hybrid.

"Однако автобусы, которые были презентованы со значительной медиаоглаской для работы на маршруте №150, сегодня работают в городе Белая Церковь. И это свидетельствует о том, что перевозчик не собирался обслуживать автобусный маршрут в Киеве заявленным подвижным составом", - говорится в сообщении .

Указано, что проверку работы маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси, провела 4 мая межведомственная рабочая группа по функционированию рынка пассажирских автоперевозок в составе представителей столичного управления патрульной полиции, отдела государственного надзора Государственной службы по безопасности на транспорте в Киеве, ДТИ киевской мэрии и Коммунальной службы перевозок.

Отметим, что упомянутый маршрут №150 соединяет Севастополскую площадь с улицей Милославской на жилмассиве Троещина через улицу Елены Телиги, проспекты Бандеры и Шухевича, улицы Оноре де Бальзака и Радунскую.

О том, что на нем будут курсировать "удобные, экологичные автобусы Volvo с прохладой от кондиционера, инклюзивностью и так далее", сообщал в июле 2021 года заместитель городского головы Константин Усов. Эти автобусы тогда были публично выставлены у здания Деснянской райадминистрации Киева на проспекте Маяковского.

"Глядя на этот транспорт, понятно, почему конкурс на определение перевозчиков пытались сорвать титушки от маршруточной мафии... Наш вызов - сделать так, чтобы на всех маршрутах ездили автобусы, не хуже презентованных Volvo", - заявлял тогда чиновник.

Напомним также, что в январе Кабинет министров в рамках реформы пассажирских автоперевозок изменил порядок конкурсов на перевозку на межобластных маршрутах, в частности отменив возможность продления разрешений для уже давно работающих на линии перевозчиков и введя систему баллов для оценки перевозчика на конкурсе.