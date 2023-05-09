В Києві замість обіцяних автобусів Volvo пустили на маршрут "вбиті" "Богдани": як відреагувала влада

Департамент транспортної інфраструктури Київміськадміністрації розірвав договір з недобросовісним приватним автоперевізником, що обслуговує маршрут №150.

Як ідеться у повідомленні столичної мерії, перевірка встановила, що перевізник використовує на маршруті транспортні засоби, які не відповідають основним вимогам конкурсу.

Так, на маршруті фактично працюють автобуси марки "Богдан" із двигунами, що відповідають екологічним нормам Euro-2 (9 автобусів), Euro-3 (2 автобуси), тоді як для участі у конкурсі подавались автобуси з двигунами, що відповідають екологічним нормам Euro-5.

В профільному департаменті наголошують, компанію визнали переможцем на маршруті саме завдяки рухомому складу, який він пропонував для обслуговування – автобусам Volvo 7700 Hybrid.

"Проте автобуси, які були презентовані зі значним медіа розголосом для роботи на маршруті №150, сьогодні працюють у місті Біла Церква. І це свідчить про те, що перевізник не мав наміру обслуговувати автобусний маршрут у Києві заявленим рухомим складом", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що перевірку роботи маршрутів, що працюють в режимі маршрутного таксі, здійснила 4 травня міжвідомча робоча група з питань функціонування ринку пасажирських автоперевезень у складі представників столичного управління патрульної поліції, відділу державного нагляду Державної служби з безпеки на транспорті в Києві, ДТІ київської мерії та Комунальної служби перевезень.

Зазначимо, що згаданий маршрут №150 з'єднує Севастополську площу з вулицею Милославською на житломасиві Троєщина через вулицю Олени Теліги, проспекти Бандери та Шухевича, вулиці Оноре де Бальзака і Радунську.

Про те, що на ньому будуть курсувати "зручні, екологічні автобуси Volvo з прохолодою від кондиціонеру, інклюзивністю тощо", повідомляв ще у липні 2021 року заступник міського голови Костянтин Усов. Ці автобуси тоді було публічно виставлено біля будівлі Деснянської райадміністрації Києва на проспекті Маяковського.

"Дивлячись на цей транспорт, зрозуміло, чому конкурс на визначення перевізників намагалися зірвати тітушки від маршруточної мафії... Наш виклик - зробити так, щоб на всіх маршрутах їздили автобуси, не гірші за презентовані Volvo", - заявляв тоді чиновник.

Нагадаємо також, що в січні Кабінет міністрів в рамках реформи пасажирських автоперевезень змінив порядок конкурсів на перевезення на міжобласних маршрутах, зокрема скасувавши можливість продовження дозволів для перевізників, які вже давно працюють на лінії, та запровадивши систему балів для оцінки перевізника на конкурсі.