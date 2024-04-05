"Київпастранс" закупить 85 нових автобусів у Туреччині

Столичне комунальне підприємство "Київпастранс" уклало договір з турецькою Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. на поставку пасажирських автобусів, які будуть профінансовані в рамках кредиту від ЄІБ.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це пише AllTransUA.

Оголошення тендеру відбулось ще в березні 2021 року, але він був призупинений через повномасштабне вторгнення з боку РФ та бойові дії навколо Києва і процеси по тендеру відновились лише в 2023 році.

Згідно з повідомленням, перша партія автобусів має надійти вже через 8 місяців після того, як "Київпастранс" сплатить аванс, а вся партія – на протязі 22 місяців. Загалом, йдеться про 85 автобусів. Вартість договору складе € 18 591 017,25.

У договорі зазначено, що всі 12-метрові автобуси будуть з низькою підлогою та місцями мало мобільних пасажирів.

Видання пише, що найімовірніше Київ отримає автобуси Anadolu Isuzu Citiport 12, оскільки ще в 2017 році компанія Anadolu Isuzu надсилала до України декілька демонстраційних зразків.

Додамо, що в травні 2023 року, Департамент транспортної інфраструктури Київміськадміністрації розірвав договір з недобросовісним приватним автоперевізником, що обслуговує маршрут №150. Вказано, що замість обіцяних автобусів Volvo перевізник пустив на маршрут "вбиті" "Богдани".

Нагадаємо також, що в січні 2023 року Кабінет міністрів в рамках реформи пасажирських автоперевезень змінив порядок конкурсів на перевезення на міжобласних маршрутах, зокрема скасувавши можливість продовження дозволів для перевізників, які вже давно працюють на лінії, та запровадивши систему балів для оцінки перевізника на конкурсі.