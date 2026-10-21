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План перевыполнен: аграрии засеяли озимым рапсом более 1,1 млн га
Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 21 октября засеяли озимым рапсом 1,12 млн га, что составляет 101,4% от прогнозируемых площадей.
Как пишет Dilo, об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
В целом сев озимых зерновых культур в Украине выполнен на 3,93 млн га, или на 75,4 % от запланированного объема. Только за последнюю неделю аграрии засеяли еще 558,7 тыс. га.
Структура посевов по культурам
Основную часть посевных площадей занимает пшеница. Показатели по основным культурам распределились следующим образом:
- Пшеница и тритикале: засеяно 3,51 млн га (77,4 % от прогноза);
- Ячмень: под озимые отвели 343,8 тыс. га (57,9 % от запланированного);
- Рожь: сев приближается к финишу – засеяно 70,7 тыс. га (92,1 % от плана).
Лидеры по площадям посева
Активнее всего посевная кампания проходит в трех регионах страны.
Лидерами по объемам засеянных площадей озимых зерновых Николаевская область (462 тыс. га), Днепропетровская область (399 тыс. га) и Кировоградская область (348 тыс. га).
Напомним, мировые котировки рапса продолжают расти на фоне задержек поставок из Канады и Украины и проблем с логистикой в Европе. В то же время, украинские закупочные цены движутся в противоположном направлении: переработчики сокращают спрос, а дефицит транспорта повышает стоимость доставки.