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План перевыполнен: аграрии засеяли озимым рапсом более 1,1 млн га

рапс
Площади под озимым рапсом в Украине превысили прогноз / Depositphotos

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 21 октября засеяли озимым рапсом 1,12 млн га, что составляет 101,4% от прогнозируемых площадей.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В целом сев озимых зерновых культур в Украине выполнен на 3,93 млн га, или на 75,4 % от запланированного объема. Только за последнюю неделю аграрии засеяли еще 558,7 тыс. га.

Структура посевов по культурам

Основную часть посевных площадей занимает пшеница. Показатели по основным культурам распределились следующим образом:

  • Пшеница и тритикале: засеяно 3,51 млн га (77,4 % от прогноза);
  • Ячмень: под озимые отвели 343,8 тыс. га (57,9 % от запланированного);
  • Рожь: сев приближается к финишу – засеяно 70,7 тыс. га (92,1 % от плана).

Лидеры по площадям посева

Активнее всего посевная кампания проходит в трех регионах страны.

Лидерами по объемам засеянных площадей озимых зерновых Николаевская область (462 тыс. га), Днепропетровская область (399 тыс. га) и Кировоградская область (348 тыс. га).

Напомним, мировые котировки рапса продолжают расти на фоне задержек поставок из Канады и Украины и проблем с логистикой в Европе. В то же время, украинские закупочные цены движутся в противоположном направлении: переработчики сокращают спрос, а дефицит транспорта повышает стоимость доставки.

Автор:
Татьяна Бессараб

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