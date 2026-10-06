Цены на рапс в Украине падают под давлением экспорта, логистики и атак на порты

Цены на рапс, подсолнечник и сою в Украине остаются под давлением из-за атак на порты и суда, увеличения предложения и роста стоимости экспортной логистики.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Зерновая биржа".

Украинский рапс теряет в цене

Постоянные атаки на украинские порты и гражданские суда продолжают усложнять экспорт аграрной продукции. На этом фоне переработчики сокращают спрос на сырье, что создает дополнительное давление на цены подсолнечника, сои и рапса в Украине.

За последнюю неделю в результате атаки был поврежден еще один маслоэкстракционный завод в Черноморске. На предприятии загорелись емкости с маслом, после чего его работа была приостановлена. Также были повреждены несколько судов, следовавших из дунайских портов.

На мировом рынке ситуация также способствует понижению цен. Благоприятные погодные условия в Канаде позволяют быстрее завершать сбор канолы, что постепенно нивелирует спекулятивную премию в котировках. В то же время, рынок остается под давлением высокого предложения в текущем сезоне. В начале сезона цены, напротив, поддерживались задержками поставок.

Ноябрьские фьючерсы на канолу на бирже в Виннипеге за неделю подешевели на 2% - до 819 CAD за тонну, или $575 за тонну. За месяц понижение составило 2,4%.

Дальнейшее давление на котировки возможно, если цены на нефть закрепятся ниже $100 за баррель на фоне увеличения поставок из стран Персидского залива.

В то же время, ноябрьские фьючерсы на рапс в Париже за неделю снизились на 3,5% – до €537,5 за тонну, или $602 за тонну. За месяц падение составило 2,7%. Основными факторами остаются увеличение предложения и рост поставок из Украины и Европы.

Экспорт рапса из Украины растет

Несмотря на давление на цены, темпы экспорта украинского рапса остаются высокими. В сентябре Украина экспортировала 428,7 тыс. тонн рапса против 292,6 тыс. тонн в августе. Кроме того, в месяц было экспортировано 154,5 тыс. тонн рапсового масла.

На внутреннем рынке переработчики практически завершили переработку и активно переходят на подсолнечник. Подсолнечник предлагается за 17 500–19 000 грн за тонну с доставкой на завод, тогда как цены на рапс составляют около 19 000–20 000 грн за тонну.

Экспортные цены спроса на украинский рапс в течение недели оставались в диапазоне 500–520 долларов за тонну. С доставкой в дунайские порты это составляет около 22 000–22 500 грн за тонну, а к терминалам на западной границе – 22 000–23 000 грн.

При этом предложение рапса со стороны аграриев остается ограниченным. Фермеры сосредоточены на сборе поздних культур и не спешат продавать запасы рапса для экспорта.

Цены спроса на украинский рапс с доставкой автотранспортом в румынский порт Констанца за неделю снизились на $10–15 за тонну – до $575–580.

Поставки на перерабатывающие предприятия Чехии и Германии также подешевели на 10 евро за тонну - до 510-535 евро на фоне снижения биржевых котировок.

Логистика дополнительно давит на цены

Увеличение предложения подсолнечника, сои и кукурузы увеличивает спрос на авто и железнодорожные перевозки. Поэтому стоимость экспортной логистики продолжает расти.

Рост транспортных расходов создает дополнительное давление на внутренние закупочные цены на рапс и другие агрокультуры. По оценкам участников рынка, такая ситуация может сохраняться, по меньшей мере, до декабря-января.

Напомним, в Украине с начала сентября закупочные цены на кукурузу упали на 800–1000 грн за тонну – до 6000–7000 грн на условиях продажи с элеваторов или с доставкой на перерабатывающие заводы. Причина – низкий экспортный спрос и дорогостоящая логистика.