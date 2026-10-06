Ціни на ріпак в Україні падають під тиском експорту, логістики та атак на порти

Ціни на ріпак, соняшник і сою в Україні залишаються під тиском через атаки на порти та судна, збільшення пропозиції та зростання вартості експортної логістики.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення "Зернова біржа".

Український ріпак втрачає в ціні

Постійні атаки на українські порти та цивільні судна продовжують ускладнювати експорт аграрної продукції. На цьому тлі переробники скорочують попит на сировину, що створює додатковий тиск на ціни соняшнику, сої та ріпаку в Україні.

За останній тиждень внаслідок атаки було пошкоджено ще один олійноекстракційний завод у Чорноморську. На підприємстві загорілися ємності з олією, після чого його роботу було призупинено. Також було пошкоджено кілька суден, які прямували з дунайських портів.

На світовому ринку ситуація також сприяє зниженню цін. Сприятливі погодні умови в Канаді дозволяють швидше завершувати збирання каноли, що поступово нівелює спекулятивну премію в котируваннях. Водночас ринок залишається під тиском високої пропозиції в поточному сезоні. На початку сезону ціни, навпаки, підтримувалися затримками поставок.

Листопадові ф'ючерси на канолу на біржі у Вінніпезі за тиждень подешевшали на 2% – до 819 CAD за тонну, або $575 за тонну. За місяць зниження становило 2,4%.

Подальший тиск на котирування можливий у разі, якщо ціни на нафту закріпляться нижче $100 за барель на тлі збільшення поставок із країн Перської затоки.

Водночас листопадові ф'ючерси на ріпак у Парижі за тиждень знизилися на 3,5% – до €537,5 за тонну, або $602 за тонну. За місяць падіння становило 2,7%. Основними чинниками залишаються збільшення пропозиції та зростання поставок з України та країн Європи.

Експорт ріпаку з України зростає

Попри тиск на ціни, темпи експорту українського ріпаку залишаються високими. У вересні Україна експортувала 428,7 тис. тонн ріпаку проти 292,6 тис. тонн у серпні. Крім того, за місяць було експортовано 154,5 тис. тонн ріпакової олії.

На внутрішньому ринку переробники практично завершили переробку ріпаку та активніше переходять на соняшник. Наразі соняшник пропонується за 17 500–19 000 грн за тонну з доставкою на завод, тоді як ціни на ріпак становлять близько 19 000–20 000 грн за тонну.

Експортні ціни попиту на український ріпак протягом тижня залишалися в діапазоні $500–520 за тонну. З доставкою до дунайських портів це становить близько 22 000–22 500 грн за тонну, а до терміналів на західному кордоні – 22 000–23 000 грн.

При цьому пропозиція ріпаку з боку аграріїв залишається обмеженою. Фермери наразі зосереджені на збиранні пізніх культур і не поспішають продавати запаси ріпаку для експорту.

Ціни попиту на український ріпак із доставкою автотранспортом до румунського порту Констанца за тиждень знизилися на $10–15 за тонну – до $575–580.

Поставки на переробні підприємства Чехії та Німеччини також подешевшали на €10 за тонну – до €510–535 на тлі зниження біржових котирувань.

Логістика додатково тисне на ціни

Збільшення пропозиції соняшнику, сої та кукурудзи посилює попит на автомобільні та залізничні перевезення. Через це вартість експортної логістики продовжує зростати.

Зростання транспортних витрат створює додатковий тиск на внутрішні закупівельні ціни на ріпак та інші агрокультури. За оцінками учасників ринку, така ситуація може зберігатися щонайменше до грудня–січня.

Нагадаємо, в Україні з початку вересня закупівельні ціни на кукурудзу впали на 800–1000 грн за тонну - до 6000–7000 грн на умовах продажу з елеваторів або з доставкою на переробні заводи. Причина - низький експортний попит і дорога логістика.