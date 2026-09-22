Ціни на ріпак у Європі зростають, а в Україні падають: що відбувається на ринку

Світові котирування ріпаку продовжують зростати на тлі затримок поставок із Канади та України, а також проблем із логістикою в Європі. Водночас українські закупівельні ціни рухаються у протилежному напрямку: переробники скорочують попит, а дефіцит транспорту підвищує вартість доставки.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Про ціни на ріпак

Світові ціни на ріпак зростають через затримки поставок з України та Канади. Водночас в Україні ринок рухається у протилежному напрямку: переробники скорочують попит, а дорожча логістика тисне на закупівельні ціни.

Європейські заводи відчувають дефіцит сировини через перебої з експортом з українських чорноморських портів та затримки збирання каноли в Канаді. На цьому тлі листопадові ф'ючерси на ріпак у Парижі за тиждень зросли на 1% - до €556,25 за тонну, а за місяць — на 3,3%.

У Канаді ф'ючерси на канолу за тиждень подорожчали на 1,5% - до 835 CAD за тонну, а за місяць — на 8,4%. Причиною стали затримки збирання врожаю через дощі.

В Україні переробники зменшили закупівлі ріпаку, оскільки переробка дешевшого соняшнику забезпечує їм кращу маржу. Ціни на ріпак з олійністю 44% знизилися до 19 000–21 000 грн за тонну, тоді як експортери пропонують 20 500–21 000 грн на умовах EXW.

Експортні ціни залишаються вищими: до портів Дунаю ріпак купують по $500–520 за тонну, а на терміналах західного кордону - по $500–520.

За 17 днів вересня Україна експортувала 196 тис. тонн ріпаку та 82 тис. тонн ріпакової олії. Водночас зростання попиту на транспорт для перевезення соняшнику, сої та кукурудзи підвищує логістичні витрати.

На тлі високих європейських цін українські виробники мають обмежене вікно для активних продажів - до того, як пропозиція з Канади та Австралії збільшиться.

Нагадаємо, в Україні з початку вересня закупівельні ціни на кукурудзу впали на 800–1000 грн за тонну - до 6000–7000 грн на умовах продажу з елеваторів або з доставкою на переробні заводи. Причина - низький експортний попит і дорога логістика.