Цены на рапс в Европе растут, а в Украине падают: что происходит на рынке

Мировые котировки рапса продолжают расти на фоне задержек поставок из Канады и Украины и проблем с логистикой в Европе. В то же время, украинские закупочные цены движутся в противоположном направлении: переработчики сокращают спрос, а дефицит транспорта повышает стоимость доставки.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

О ценах на рапс

Мировые цены на рапс растут из-за задержек поставок из Украины и Канады. В то же время, в Украине рынок движется в противоположном направлении: переработчики сокращают спрос, а более дорогая логистика давит на закупочные цены.

Европейские заводы испытывают дефицит сырья из-за перебоев с экспортом из украинских черноморских портов и задержки сбора канолы в Канаде. На этом фоне ноябрьские фьючерсы на рапс в Париже за неделю выросли на 1% – до €556,25 за тонну, а за месяц – на 3,3%.

В Канаде фьючерсы на канолу за неделю подорожали на 1,5% – до 835 CAD за тонну, а за месяц – на 8,4%. Причиной стали задержки уборки урожая из-за дождей.

В Украине переработчики уменьшили закупки рапса, поскольку переработка более дешевого подсолнечника обеспечивает им лучшую маржу. Цены на рапс с масляностью 44% снизились до 19 000–21 000 грн. за тонну, тогда как экспортеры предлагают 20 500–21 000 грн. на условиях EXW.

Экспортные цены остаются выше: в порты Дуная рапс покупают по $500–520 за тонну, а на терминалах западной границы – по $500–520.

За 17 дней сентября Украина экспортировала 196 тысяч тонн рапса и 82 тысячи тонн рапсового масла. В то же время, рост спроса на транспорт для перевозки подсолнечника, сои и кукурузы повышает логистические затраты.

На фоне высоких европейских цен у украинских производителей ограниченное окно для активных продаж - до того, как предложение из Канады и Австралии увеличится.

Напомним, в Украине с начала сентября закупочные цены на кукурузу упали на 800–1000 грн за тонну – до 6000–7000 грн на условиях продажи с элеваторов или с доставкой на перерабатывающие заводы. Причина – низкий экспортный спрос и дорогостоящая логистика.