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План перевиконано: аграрії засіяли озимим ріпаком понад 1,1 млн га

ріпак
Площі під озимим ріпаком в Україні перевищили прогноз / Depositphotos

Українські сільгоспвиробники станом на 21 жовтня засіяли озимим ріпаком 1,12 млн га, що становить 101,4% від прогнозованих площ. 

Як пише Dilo, про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Загалом сівба озимих зернових культур в Україні виконана на 3,93 млн га, або на 75,4% від запланованого обсягу. Лише за останній тиждень аграрії засіяли ще 558,7 тис. га.

Структура посівів за культурами

Основну частку посівних площ займає пшениця. Наразі показники за основними культурами розподілилися наступним чином:

  • Пшениця та тритикале: засіяно 3,51 млн га (77,4% від прогнозу);
  • Ячмінь: під озимину відвели 343,8 тис. га (57,9% від запланованого);
  • Жито: сівба наближається до фінішу — засіяно 70,7 тис. га (92,1% від плану).

Лідери за площами посіву

Найактивніше посівна кампанія проходить у трьох регіонах країни.

Лідерами за обсягами засіяних площ озимих зернових є Миколаївська область (462 тис. га), Дніпропетровська область (399 тис. га) та Кіровоградська область (348 тис. га).

Нагадаємо, світові котирування ріпаку продовжують зростати на тлі затримок поставок із Канади та України, а також проблем із логістикою в Європі. Водночас українські закупівельні ціни рухаються у протилежному напрямку: переробники скорочують попит, а дефіцит транспорту підвищує вартість доставки.

Автор:
Тетяна Бесараб

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