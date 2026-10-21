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Миллиарды евро на восстановление и бизнес: Минэкономики и ЕИБ согласовали общие проекты

Карл Негаммер, Александр Кравченко
Минэкономики и ЕИБ определили приоритеты сотрудничества / Министерство экономики и окружающей среды Украины

Украина планирует привлекать иностранные инвестиции в бизнес и проекты обновления при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Среди приоритетов – программа на €250 млн, которая должна помочь привлечь еще €750 млн в проекты европейских компаний в Украине.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды.

Инвестиции в бизнес

ЕИБ предусмотрел €3,32 млрд финансирования в рамках Инвестиционной рамки для Украины (UIF) . Из этой суммы €530 млн предназначено для частного сектора.

"Наша задача - превращать эти ресурсы в конкретные проекты и инвестиции", - заявил министр Александр Кравченко.

Одно из направлений сотрудничества программа прямых иностранных инвестиций ЕС в размере €250 млн. Она должна стимулировать вложения европейских компаний в крупные проекты в Украине. Ее реализацию планируют сделать одним из приоритетов сотрудничества с ЕИБ в 2027 году. Также стороны рассматривают механизмы распределения рисков по кредитованию малого и среднего бизнеса через украинские банки.

Подготовка проектов и приватизация

В рамках инициативы Ukraine FIRST, на которую доступно 41 млн евро, уже отобрали восемь проектов. Еще 15 было передано на рассмотрение в рамках механизма подготовки проектов PPF. Результаты оценки ожидают в течение двух недель.

Инициатива GROUND должна помочь государственным органам готовить и реализовывать проекты, в том числе необходимые для вступления Украины в ЕС.

Стороны также обсудили приватизацию крупных активов стоимостью свыше $6 млн, продажи санкционного имущества и долей в государственных предприятиях. Украина предложила ЕИБ присоединиться к подготовке сделок и поиску инвесторов.

Еще два направления сотрудничества инвестиции в управление отходами и пилотные проекты доступного жилья для уязвимых групп населения, в том числе внутри перемещенных лиц.

Ранее Кабинет министров Украины согласовал привлечение ссуды от Европейского инвестиционного банка в размере 60 млн евро. Средства будут направлены на реализацию проекта «Инфраструктура западной границы Украины».

Автор:
Татьяна Ковальчук

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