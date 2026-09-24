ЕИБ может привлечь до €1 млрд для развития инфраструктуры Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) работает над новыми финансовыми инструментами для Украины, которые могут мобилизовать до €1 млрд на развитие транспортной, цифровой и энергетической инфраструктуры. Отдельно банк готовит программы поддержки крупных компаний, пострадавших от атак последних недель.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Финансирование Украины

Для поддержки крупного бизнеса ЕИБ уже получил 230 млн евро гарантий от Европейской комиссии. Также предусмотрено €20 млн. грантового финансирования и собственные ресурсы банка.

В совокупности эти инструменты могут помочь мобилизовать до 800 млн евро для крупных украинских компаний.

ЕИБ также работает с украинскими банками над частичными портфельными гарантиями. Ожидается, что этот механизм позволит привлечь еще 500 млн евро для кредитования малого и среднего бизнеса до конца 2026 года.

Отдельно банк принимает участие в Amber Dragon Infrastructure Fund со взносом в €50 млн.

Вместе с французскими партнерами, в частности, Bpifrance, ЕИБ выступает якорным инвестором венчурного Ukraine Phoenix Tech Fund. Фонд сосредоточен на поддержке украинских стартапов, а первые компании, которые получат инвестиции, должны быть объявлены в ближайшее время.

ЕИБ уже предоставил Украине €4,5 млрд

Европейский инвестиционный банк работает на Украине с 2007 года. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он усилил финансовую поддержку страны, в частности, для укрепления ее устойчивости и восстановления инфраструктуры.

С тех пор ЕИБ предоставил Украине €4,5 млрд. финансирования.

Напомним, вчера Украина вместе с ЕИБ подписали и объявили новый пакет поддержки для восстановления страны объемом более 470 миллионов евро. Финансирование будет направлено на проекты, непосредственно влияющие на жизнь людей.