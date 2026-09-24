ЄІБ може залучити до €1 млрд для розвитку інфраструктури України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) працює над новими фінансовими інструментами для України, які можуть мобілізувати до €1 млрд на розвиток транспортної, цифрової та енергетичної інфраструктури. Окремо банк готує програми підтримки великих компаній, які постраждали від атак останніх тижнів.

Як пише Dilo, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Фінансування України

Для підтримки великого бізнесу ЄІБ уже отримав €230 млн гарантій від Європейської комісії. Також передбачено €20 млн грантового фінансування та власні ресурси банку.

У сукупності ці інструменти можуть допомогти мобілізувати до €800 млн для великих українських компаній.

ЄІБ також працює з українськими банками над частковими портфельними гарантіями. Очікується, що цей механізм дасть змогу залучити ще €500 млн для кредитування малого та середнього бізнесу до кінця 2026 року.

Окремо банк бере участь в Amber Dragon Infrastructure Fund із внеском €50 млн.

Разом із французькими партнерами, зокрема Bpifrance, ЄІБ виступає якірним інвестором венчурного Ukraine Phoenix Tech Fund. Фонд зосереджений на підтримці українських стартапів, а перші компанії, які отримають інвестиції, мають бути оголошені найближчим часом.

ЄІБ уже надав Україні €4,5 млрд

Європейський інвестиційний банк працює в Україні з 2007 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він посилив фінансову підтримку країни, зокрема для зміцнення її стійкості та відновлення інфраструктури.

Відтоді ЄІБ надав Україні €4,5 млрд фінансування.

Нагадаємо, вчора Україна разом із ЄІБ підписали та оголосили новий пакет підтримки для відновлення країни обсягом понад 470 мільйонів євро. Фінансування спрямують на проєкти, які безпосередньо впливають на життя людей.