UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,98

--0,10

EUR

50,35

--0,09

Наличный курс:

USD

45,22

45,05

EUR

50,90

50,60

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Украина получит €60 млн ссуды от Европейского банка для развития западной границы

Европейский инвестиционный банк
ЕИБ предоставит Украине €60 млн на инфраструктуру западной границы

Кабинет министров Украины согласовал привлечение ссуды от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 60 млн евро. Средства будут направлены на реализацию проекта “Инфраструктура западной границы Украины”

Как пишет Dilo, соответствующее распоряжение № 1050-р обнародовано на Правительственном портале.

"Признать целесообразным привлечение средств займа от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Инфраструктура западной границы Украины" в размере 60 млн евро", – говорится в документе.

Согласно распоряжению соглашение о передаче кредитных средств поручено заключить Министерству финансов Украины и Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры.

ЕИБ уже предоставил Украине €4,5 млрд

Европейский инвестиционный банк работает на Украине с 2007 года. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он усилил финансовую поддержку страны, в частности, для укрепления ее устойчивости и восстановления инфраструктуры. С тех пор ЕИБ предоставил Украине €4,5 млрд финансирования.

В сентябре сообщалось, что ЕИБ работает над новыми финансовыми инструментами для Украины, которые могут мобилизовать до €1 млрд. на развитие транспортной, цифровой и энергетической инфраструктуры. Отдельно банк готовит программы поддержки крупных компаний, пострадавших от атак последних недель.

Напомним, в июне Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о взаимопонимании по запуску Инициативы по безопасности и связности. Первым проектом в ее рамках станет развитие инфраструктуры западной границы Украины, на которую ЕИБ планирует предоставить 120 млн евро финансирования.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности