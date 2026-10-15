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Украина получит €60 млн ссуды от Европейского банка для развития западной границы
Кабинет министров Украины согласовал привлечение ссуды от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 60 млн евро. Средства будут направлены на реализацию проекта “Инфраструктура западной границы Украины”
Как пишет Dilo, соответствующее распоряжение № 1050-р обнародовано на Правительственном портале.
"Признать целесообразным привлечение средств займа от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Инфраструктура западной границы Украины" в размере 60 млн евро", – говорится в документе.
Согласно распоряжению соглашение о передаче кредитных средств поручено заключить Министерству финансов Украины и Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры.
ЕИБ уже предоставил Украине €4,5 млрд
Европейский инвестиционный банк работает на Украине с 2007 года. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году он усилил финансовую поддержку страны, в частности, для укрепления ее устойчивости и восстановления инфраструктуры. С тех пор ЕИБ предоставил Украине €4,5 млрд финансирования.
В сентябре сообщалось, что ЕИБ работает над новыми финансовыми инструментами для Украины, которые могут мобилизовать до €1 млрд. на развитие транспортной, цифровой и энергетической инфраструктуры. Отдельно банк готовит программы поддержки крупных компаний, пострадавших от атак последних недель.
Напомним, в июне Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о взаимопонимании по запуску Инициативы по безопасности и связности. Первым проектом в ее рамках станет развитие инфраструктуры западной границы Украины, на которую ЕИБ планирует предоставить 120 млн евро финансирования.