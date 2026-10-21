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Мільярди євро на відбудову та бізнес: Мінекономіки та ЄІБ погодили спільні проєкти

Карл Негаммер, Олександр Кравченко
Мінекономіки та ЄІБ визначили пріоритети співпраці / Міністерство економіки та довкілля України

Україна планує залучати іноземні інвестиції в бізнес і проєкти відновлення за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Серед пріоритетів — програма на €250 млн, яка має допомогти залучити ще €750 млн у проєкти європейських компаній в Україні.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля.

Інвестиції в бізнес

ЄІБ передбачив €3,32 млрд фінансування в межах Інвестиційної рамки для України (UIF). Із цієї суми €530 млн призначено для приватного сектору.

"Наше завдання перетворювати ці ресурси на конкретні проєкти та інвестиції", заявив міністр Олександр Кравченко.

Один із напрямів співпраці програма прямих іноземних інвестицій ЄС обсягом €250 млн. Вона має стимулювати вкладення європейських компаній у великі проєкти в Україні. Її реалізацію планують зробити одним із пріоритетів співпраці з ЄІБ у 2027 році. Також сторони розглядають механізми розподілу ризиків для кредитування малого та середнього бізнесу через українські банки.

Підготовка проєктів і приватизація

У межах ініціативи Ukraine FIRST, на яку доступно €41 млн, уже відібрали вісім проєктів. Ще 15 передали на розгляд у межах механізму підготовки проєктів PPF. Результати оцінювання очікують протягом двох тижнів.

Ініціатива GROUND має допомогти державним органам готувати й реалізовувати проєкти, зокрема необхідні для вступу України до ЄС.

Сторони також обговорили приватизацію великих активів вартістю понад $6 млн, продаж санкційного майна та часток у державних підприємствах. Україна запропонувала ЄІБ долучитися до підготовки угод і пошуку інвесторів.

Ще два напрями співпраці інвестиції в управління відходами та пілотні проєкти доступного житла для вразливих груп населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Раніше Кабінет міністрів України погодив залучення позики від Європейського інвестиційного банку у розмірі 60 млн євро. Кошти спрямують на реалізацію проєкту «Інфраструктура західного кордону України».

Автор:
Тетяна Ковальчук

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