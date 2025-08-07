Забудовників зобов’яжуть усувати недоліки в новобудовах: що відомо

Уряд схвалив зміни до законодавства, які зобов’яжуть забудовників нести відповідальність за якість новобудов протягом щонайменше 10 років після введення об’єкта в експлуатацію. Законопроєкт передбачає чіткий механізм усунення недоліків і компенсації витрат власникам житла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку.

Гарантія на новобудови – 10 років

Уряд підтримав законодавчі зміни, які посилюють захист прав споживачів на ринку нерухомості та встановлюють чіткі й тривалі гарантії якості будівництва.

Наразі власники квартир у новобудовах після введення будинку в експлуатацію часто стикаються з проблемою усунення недоліків. Вони не мають можливості врегулювати це питання безпосередньо з забудовником і змушені ремонтувати пошкодження за власний рахунок. Відповідальність за якість будівельних робіт покладена виключно на підрядника.

Новий законопроєкт передбачає, що забудовник нестиме відповідальність за якість об’єктів протягом тривалого періоду після їх прийняття в експлуатацію та зобов’язаний проводити необхідні ремонти. Це сприятиме зростанню довіри до будівельної галузі та дасть власникам нерухомості надійний механізм для вирішення проблем, пов’язаних із виявленими дефектами.

Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до статті 884 Цивільного кодексу України", який встановлює гарантійний строк на завершені будівництвом об’єкти, прийняті в експлуатацію відповідно до чинного порядку.

Які зміни передбачено:

Гарантійний строк якості будівель не може бути меншим за 10 років з моменту прийняття об’єкта в експлуатацію. Виняток становлять будинки, зведені за будівельним паспортом, та об’єкти з незначними пошкодженнями (СС1), роботи на яких виконані господарським методом.

Гарантію якості на зданий в експлуатацію об’єкт надає забудовник або його правонаступник, який відповідає за недоліки, що впливають на експлуатацію і виявлені протягом гарантійного строку. Винятком є випадок, коли забудовник доведе, що не має до цього стосунку.

Недоліки, виявлені власником майна протягом гарантійного строку, має усувати забудовник або його правонаступник. Якщо власник ремонтував пошкодження самостійно, він має право вимагати повного відшкодування витрат.

Спори щодо усунення недоліків між власником нерухомості і забудовником або його правонаступником вирішуватимуться через суд.

