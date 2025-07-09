Триває реалізація проєкту "Модульні будинки": БФ Solidarity виділив ще 7 млн гривень

У червні відбулася передача перших 3 модульних будинків мешканцям сіл Мощун та Горенка Гостомельської громади, чиє житло було повністю зруйноване під час російської окупації навесні 2022 року.

Це вже другий етап проєкту "Модульні будинки", що реалізується благодійним фондом Solidarity у співпраці з місцевою ГО "Громадський промінь майбутнього".

Виготовлені в Україні дерев'яні будинки слугуватимуть щонайменше 10 років, а при належному догляді — значно довше. Крім того, помешкання повністю облаштовані всім необхідним для комфортного життя.

Деталі другого етапу проєкту:

БФ Solidarity виділив 7 млн гривень, щоб профінансувати закупівлю будівельних матеріалів та проведення підрядних робіт.

ГО "Громадський промінь майбутнього", як і раніше, координує роботу з бенефіціарами — зокрема відповідає за відбір та перевірку.

10 постраждалих родин будуть забезпечені новим житлом.

Нагадаємо, що в межах першого етапу:

БФ Solidarity надав допомогу в розмірі 19 млн гривень.

26 сімей отримали нові оселі.

Голова фонду Solidarity Матьйо-Марі Арден підкреслив: "Ми не реалізуємо такі проєкти на постійній основі. Наш фонд долучається тоді, коли громада сама ініціює проєкт і готова до співфінансування. Для нас важливо, щоб це була спільна відповідальність і спільний результат. Ми віримо, що саме така модель — партнерства з активними громадами — є найефективнішою для відновлення країни. Бо лише ті рішення, які народжуються на місці, враховують реальні потреби людей. Тому ми дуже цінуємо можливість бути корисними й допомагати там, де є згуртованість і прагнення до змін. Щиро дякую Гостомельській громаді та ГО "Громадський промінь майбутнього" за плідну співпрацю!".

Зі свого боку представниця Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області Лариса Юріївна Ліщинська зазначила: "Ми насамперед хотіли допомогти сім'ям, які не можуть станом на сьогодні відбудуватися, не можуть скористатися програмою відновлення. Це соціально вразливі категорії: самотні люди 70+, багатодітні родини. І я на 200 відсотків впевнена в тому, що ми пішли правильним шляхом. Дізнавшись про проєкт, деякі сім'ї навіть повернулися з-за кордону. Адже надані будинки — це комфортно, це затишно, це на своїй землі, де люди можуть вирощувати городину. Я дуже задоволена і партнерами, і фондом, і підходом, і взагалі тією командою, яка наразі в нас є".

Facebook БФ Solidarity.

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