Забудовники відповідатимуть за якість робіт 10 років: урядовий законопроєкт вже зареєстрували в Раді

Сьогодні, 7 серпня, уряд зареєстрував законопроєкт про надання гарантійного строку на закінчені будівництвом об’єкти, які прийнято в експлуатацію. Документ врегульовує питання забезпечення захисту прав споживачів у разі виявлення прихованих дефектів будівництва протягом 10 років гарантійного строку.

Про це інформує Delo.ua

Напередодні Мінрозвитку повідомило, що уряд схвалив зміни до законодавства, які зобов’яжуть забудовників нести відповідальність за якість новобудов. Саме сьогодні він пройшов реєстрацію у парламенті.

Ініціатором законопроєктом №13607 "Про внесення змін до статті 884 Цивільного кодексу України щодо надання гарантійного строку на закінчені будівництвом об’єкти, які прийнято в установленому порядку в експлуатацію" виступила прем’єрка Юлія Свириденко.

Які гарантії передбачено?

Документом пропонується внести наступні зміни:

підрядник гарантує якість закінчених будівельних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення об’єктом будівництва визначених у проектній документації показників і можливість експлуатації об’єкта протягом гарантійного строку;

гарантійні строки якості закінчених будівельних робіт встановлюються у договорі підряду з урахуванням вимог до цих робіт і конструкцій, визначених у проектній документації;

гарантійний строк для закінчених будівництвом об’єктів становить 10 років від дня прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду;

гарантія якості на закінчені будівництвом об’єкти забезпечується замовником або його правонаступником тощо.

Крім цього, підрядник або його правонаступник відповідає за недоліки, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися не з його вини.

