Категорія
Новини
Дата публікації
Забудовники відповідатимуть за якість робіт 10 років: урядовий законопроєкт вже зареєстрували в Раді

багатопоперхівка, будинок
Забудовники відповідатимуть за якість робіт 10 років. / Freepik

Сьогодні, 7 серпня, уряд зареєстрував законопроєкт про надання гарантійного строку на закінчені будівництвом об’єкти, які прийнято в експлуатацію. Документ врегульовує питання забезпечення захисту прав споживачів у разі виявлення прихованих дефектів будівництва протягом 10 років гарантійного строку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради.

Напередодні Мінрозвитку повідомило, що уряд схвалив зміни до законодавства, які зобов’яжуть забудовників нести відповідальність за якість новобудов. Саме сьогодні він пройшов реєстрацію у парламенті.

Ініціатором законопроєктом №13607 "Про внесення змін до статті 884 Цивільного кодексу України щодо надання гарантійного строку на закінчені будівництвом об’єкти, які прийнято в установленому порядку в експлуатацію" виступила прем’єрка Юлія Свириденко.

Які гарантії передбачено?

Документом пропонується внести наступні зміни:

  • підрядник гарантує якість закінчених будівельних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення об’єктом будівництва визначених у проектній документації показників і можливість експлуатації об’єкта протягом гарантійного строку; 
  • гарантійні строки якості закінчених будівельних робіт встановлюються у договорі підряду з урахуванням вимог до цих робіт і конструкцій, визначених у проектній документації; 
  • гарантійний строк для закінчених будівництвом об’єктів становить 10 років від дня прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду; 
  • гарантія якості на закінчені будівництвом об’єкти забезпечується замовником або його правонаступником тощо.

Крім цього, підрядник або його правонаступник відповідає за недоліки, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися не з його вини.

Раніше Держстат повідомив, що у першому кварталі 2025 року в Україні пожвавилось будівництво: порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги зросли на третину. 

Автор:
Тетяна Ковальчук