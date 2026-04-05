Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу" у Полтавській області

4 квітня російські війська атакували дронами інфраструктурні активи групи “Нафтогаз” на Полтавщині, що призвело до пожежі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, внаслідок обстрілів виникла пожежа. Через деякий час ворог здійснив повторну атаку.

Корецький розповів, що обійшлося без постраждалих, а підрозділи ДСНС оперативно зреагували на ситуацію.

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру. Від початку року ворог уже понад 40 разів атакував об’єкти групи "Нафтогаз", – наголосив він.

29 березня під ударом опинилися виробничі активи на Сумщині. Внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа.

До цього три доби поспіль Росія атакувала газовидобувні об’єкти групи “Нафтогаз” у Полтавській області.

Впродовж 26 та 27 березня був атакован об’єкт групи “Нафтогаз”, який забезпечує видобуток газу на Полтавщині.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Вночі 20 березня Росія атакувала дронами об’єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Сумській областях.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом. Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією.