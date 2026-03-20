Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу" у двох областях: є руйнування

Вночі 20 березня Росія знову атакувала об’єкти групи "Нафтогаз". Удари дронами ворог завдав одразу по кількох активах у Полтавській та Сумській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в компанії.

Зазначається, що внаслідок атаки зафіксовано руйнування. На одному з об’єктів виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

"Пожежу на одному з об’єктів вдалося оперативно ліквідувати. Роботу обладнання зупинено, триває оцінка збитків", —розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, на момент атаки персонал перебував в укриттях, обійшлося без постраждалих.

Це вже понад 30-та цілеспрямована атака на критичну інфраструктуру групи "Нафтогаз" від початку року.

Нагадаємо, у Полтавській області внаслідок атаки російських дронів 8 березня частина об’єктів газовидобутку групи "Нафтогаз" припинила роботу.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

28 лютого повідомлялося, що росіяни завдали удару по газовидобувному об'єкту в Харківській області, що призвело до розгерметизації обладнання.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом. Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією.

Автор:
Світлана Манько