- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
Читати українською
Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Полтавской области
4 апреля российские войска атаковали дронами инфраструктурные активы группы "Нафтогаз" на Полтавщине, что привело к пожару.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
По его словам, в результате обстрелов возник пожар. Через некоторое время враг совершил повторную атаку.
Корецкий рассказал, что обошлось без пострадавших, а подразделения ГСЧС оперативно отреагировали на ситуацию.
"Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру. С начала года враг уже более 40 раз атаковал объекты группы "Нафтогаз", – подчеркнул он.
29 марта под ударом оказались производственные активы Сумской области. В результате атаки зафиксированы существенные повреждения, на месте возник пожар.
До этого трое суток подряд Россия атаковала газодобывающие объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской области.
В течение 26 и 27 марта был атакован объект группы "Нафтогаз", который обеспечивает добычу газа в Полтавской области.
О "Нафтогазе"
Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".
Ночью 20 марта Россия атаковала дронами объекты группы "Нефтегаз" в Полтавской и Сумской областях.
С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз ". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе. Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .