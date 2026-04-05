Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Полтавской области

4 апреля российские войска атаковали дронами инфраструктурные активы группы "Нафтогаз" на Полтавщине, что привело к пожару.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, в результате обстрелов возник пожар. Через некоторое время враг совершил повторную атаку.

Корецкий рассказал, что обошлось без пострадавших, а подразделения ГСЧС оперативно отреагировали на ситуацию.

"Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру. С начала года враг уже более 40 раз атаковал объекты группы "Нафтогаз", – подчеркнул он.

29 марта под ударом оказались производственные активы Сумской области. В результате атаки зафиксированы существенные повреждения, на месте возник пожар.

До этого трое суток подряд Россия атаковала газодобывающие объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской области.

В течение 26 и 27 марта был атакован объект группы "Нафтогаз", который обеспечивает добычу газа в Полтавской области.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Ночью 20 марта Россия атаковала дронами объекты группы "Нефтегаз" в Полтавской и Сумской областях.

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз ". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе. Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .