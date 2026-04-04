Зеленський запровадив нові санкції проти російських компаній, пов’язаних із ВПК

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських суб’єктів, пов’язаних із військово-промисловим комплексом, обходом обмежень та діяльністю на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу президента.

До санкційного пакета, спрямованого проти ВПК, включено 26 фізичних і 31 юридичну особу. Йдеться, зокрема, про компанії, що виробляють безекіпажні підводні, надводні та повітряні системи, а також програмне забезпечення для них.

Під обмеження також потрапили підприємства, пов’язані з виробництвом і обслуговуванням озброєння, зокрема засобів радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони, бронетехніки, підводних човнів, кораблів і допоміжного флоту, а також портового обладнання та комплектуючих.

Окремо санкції запроваджено проти підприємств авіабудівної галузі, які займаються виробництвом і ремонтом комплектуючих для вертольотів типів Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172 і Мі-14.

Ще одне рішення передбачає санкції проти 7 фізичних і 11 юридичних осіб, причетних до обходу міжнародних обмежень. Серед них — виробники комплектуючих до ракет Х-101, Х-59М2/М2А та "Іскандер-К". Також до списку увійшли компанії, що здійснюють незаконну діяльність на тимчасово окупованих територіях і брали участь у будівництві Керченського мосту.

Україна планує передати партнерам необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

За словами радника президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, нові обмеження спрямовані на ключові елементи російського військово-промислового комплексу та мережі обходу санкцій. Він наголосив, що санкційний тиск надалі лише посилюватиметься у взаємодії з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо застосування санкцій проти російських та іранських компаній і громадян, які пов’язані з військово-промисловим комплексом РФ.