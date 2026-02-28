Зеленський запровадив санкції проти російських логістичних компаній та поштових операторів

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій до десяти російських транспортно-логістичних підприємств, що забезпечують доставку вантажів на тимчасово окуповані території та підтримують армію РФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу президента.

Під санкції потрапили також компанії, які використовують захоплену інфраструктуру Укрпошта для видачі пенсій, соціальних виплат, роботи як "паспортних столів" та примусової паспортизації і видачі повісток.

Крім того, санкції зачепили поштові оператори, які організовували канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення, зокрема електроніки та дронів.

"Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів", — зазначив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, 21 лютого президент Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо нових санкційних пакетів стосовно капітанів суден, які перевозять російську нафту в обхід міжнародних заборон.