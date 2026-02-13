Україна ввела санкції проти десятків суден російського "тіньового флоту": Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною “тіньового флоту” Росії.

Як пише Delo.ua, про це офіційно заявили в Офісі президента.

Повідомляється, що Росія застосовувала ці танкери для експорту нафти з портів Новоросійська, Усть-Луги та Приморська до третіх країн. Такі перевезення здійснювалися в обхід міжнародних обмежень, встановлених ЄС та країнами G7.

Про це свідчать результати моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях.

"Підсанкційні судна ходили під прапорами близько 20 країн. Серед них лише один російський, а решта – прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні", - йдеться у повідомленні.

В ОП також зазначили, що Україна передасть відповідну інформацію цим державам, а також працюватиме з партнерами над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях.

Із зазначеного переліку 27 суден уже перебувають під санкціями США, Великої Британії, Швейцарії та ЄС. Стосовно інших 64 суден наразі триває підготовка до запровадження обмежень.

"Танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, тому їх ідентифікація та запровадження санкцій проти них мають відбуватися швидко й без винятків. Кожне таке судно повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини", – наголосив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Раніше Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту, а також проти кремлівських пропагандистів.