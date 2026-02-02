Запланована подія 2

Зеленський підписав указ про санкції проти російського танкерного флоту

Зеленський, податки
Зеленський підписав закон / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту, а також проти кремлівських пропагандистів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення глави держави.

Про санкції

"Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту. Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнері", - написав президент.

Пресслужба Офісу президента також повідомляє, що Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про синхронізацію українських санкцій з обмеженнями Європейського Союзу та застосування санкцій проти 10 фізичних і шести юридичних осіб.

Обмеження запроваджено щодо іноземців і громадян Росії, причетних до функціонування російського танкерного флоту, обходу санкцій, здійснення кібератак проти України, а також держав - членів ЄС і НАТО, і поширення проросійської пропаганди.

До санкційного списку увійшли особи, які через підконтрольні компанії забезпечували постачання та експорт російської нафти, пов’язані з Кремлем пропагандисти, а також члени терористичної групи ГРУ, що здійснювала кібератаки на державні установи в Україні та інших країнах з метою отримання конфіденційної інформації й дестабілізації політичної ситуації.

Крім того, санкції застосовані до компаній із Росії, Об’єднаних Арабських Еміратів і В’єтнаму, які є частиною російського танкерного флоту та володіють або управляють суднами, що перевозять російську нафту, зокрема на експорт.

Під санкції також потрапив 142-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби Збройних сил РФ, причетний, зокрема, до порушення GPS-сигналів у країнах Балтії. Такі дії призводили до ускладнення посадки цивільних літаків.

Загалом Україна синхронізувала 15 санкційних пакетів, запроваджених міжнародними партнерами протягом минулого року. У Києві наголошують на необхідності подальшого посилення спільного санкційного тиску на Росію з метою перекриття джерел фінансування війни та протидії підривній діяльності проти країн Європейського Союзу і НАТО.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно включив Росію до списку країн із високим ризиком відмивання коштів та фінансування тероризму. Це рішення набрало чинності 29 січня 2026 року та передбачає посилений контроль усіх фінансових операцій із РФ на території ЄС.

Автор:
Ольга Опенько