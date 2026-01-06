Санкції призвели до заморожування $500 млн облігацій Telegram у Росії

Облігації Telegram у Росії на суму $500 млн були заморожені через західні санкції, що підкреслює фінансову вразливість компанії перед російським ринком. Хоча засновник Павло Дуров намагався дистанціювати месенджер від Москви, санкції ускладнюють виплату боргів та викуп облігацій.

Як пише Delo.ua, про це інформує Financial Times.

Telegram і російські облігації

Суб’єкти ЄС, США та Великої Британії ввели заморожування активів та інші обмеження проти Національного розрахункового депозитарію (НРД) Росії після вторгнення в Україну у 2022 році. Це рішення може торкнутися будь-яких західних компаній з російськими власниками облігацій.

Особливо обурення від таких обмежень проявив Павло Дуров, який останніми роками намагався дистанціюватися від Росії. Він неодноразово спростовував припущення про тісні зв’язки з Кремлем, називаючи їх "теоріями змови". Telegram наразі від коментарів утримався.

Ці новини з’явилися на фоні планів Дурова щодо можливого первинного публічного розміщення акцій компанії, які наразі відкладені через судові позови у Франції. Російського підприємця часто порівнюють з Марком Цукербергом, адже у 2007 році він став співзасновником найбільшої соціальної мережі Росії "ВКонтакте".

Дуров покинув "ВКонтакте" у 2014 році, відмовившись надавати дані деяких українських користувачів російським спецслужбам, і продав свою частку організаціям, пов’язаним із Кремлем, під тиском. Того ж року він заснував Telegram, згодом перенісши штаб-квартиру компанії до Дубая, заявляючи про прагнення захищати свободу слова та протистояти втручанню держави.

Компанія повідомила власників облігацій, що погасить заморожений борг після настання терміну погашення, а платіжний агент і депозитарій визначать, чи можуть платежі надходити російським власникам.

На відміну від великих американських конкурентів, таких як Meta та X, Telegram має менше 100 штатних співробітників. При цьому компанія лише нещодавно почала отримувати значний прибуток від реклами та підписок, розраховуючи на понад 1 мільярд користувачів.

Telegram продовжує зростати, незважаючи на судові проблеми

За даними раніше неопублікованих фінансових звітів, станом на 30 червня 2025 року Telegram мав 910 мільйонів доларів готівки та її еквівалентів, що значно більше, ніж 142 мільйони доларів роком раніше.

Засновник компанії Павло Дуров, який має громадянство Франції та Об’єднаних Арабських Еміратів, опинився під офіційним розслідуванням у Парижі у 2024 році через ймовірну нездатність месенджера боротися зі злочинним контентом, зокрема щодо жорстокого поводження з дітьми. Дуров заперечує будь-які порушення.

Власники облігацій Telegram уважно стежать за розвитком справи у Франції, оскільки вона може вплинути на плани компанії щодо первинного публічного розміщення акцій (IPO). Нещодавні пропозиції облігацій надають інвесторам можливість купувати майбутні акції зі знижкою до 20%. Під час останньої телефонної розмови компанія повідомила власникам облігацій, що судове питання потребує врегулювання перед IPO, але Telegram продовжує співпрацювати з владою та оскаржує справу Дурова.

Незважаючи на судові ризики, фінансові показники Telegram демонструють значне зростання. За першу половину 2025 року доходи компанії збільшилися на 65% — до 870 мільйонів доларів порівняно з 525 мільйонами за аналогічний період 2024 року. Майже третина доходів, 300 мільйонів доларів, надійшла від угод про ексклюзивність, пов’язаних із криптовалютою Toncoin. Дохід від реклами зріс на 5% - до 125 мільйонів доларів, а преміум-підписки принесли 223 мільйони доларів, що на 88% більше, ніж роком раніше, завдяки зростанню числа платних користувачів.

Компанія повідомила інвесторам, що перебуває на шляху до досягнення фінансових цілей на весь 2025 рік, прогнозуючи загальний дохід у 2 мільярди доларів. Операційний прибуток за півріччя склав майже 400 мільйонів доларів, тоді як чистий збиток - 222 мільйони доларів, що пов’язано з обліком знецінення активів Toncoin через падіння її ціни на тлі загального спаду криптовалютного ринку.

Toncoin спочатку розроблявся Telegram, але зараз підтримується спільнотою відкритого коду після регуляторних проблем у США у 2020 році. Дуров активно просуває інтеграцію криптовалюти в Telegram, включаючи оплату реклами за допомогою Toncoin. Загальна вартість цифрових активів компанії на кінець червня становила 787 мільйонів доларів проти 1,3 мільярда доларів роком раніше.

За даними компанії, з початку року було продано Toncoin на понад 450 мільйонів доларів, а монета тепер торгується на великих біржах, зокрема Coinbase, Kraken та Gemini. У 2026 році Telegram планує продовжити інтеграцію криптовалюти у платформу та розвивати екосистему Ton.

Нагадаємо, у березні Маск офіційно оголосив про впровадження Grok у месенджер Telegram. Функціональність залишалася обмеженою: штучний інтелект здатен відповідати на запитання користувачів, проте пошукові можливості та глибокі аналітичні міркування відсутні.