Санкции привели к замораживанию $500 млн облигаций Telegram в России

Облигации Telegram в России на сумму $500 млн были заморожены из-за западных санкций, что подчеркивает финансовую уязвимость компании перед российским рынком. Хотя основатель Павел Дуров пытался дистанцировать мессенджер от Москвы, санкции усложняют выплату долгов и выкуп облигаций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Financial Times.

Telegram и российские облигации

Субъекты ЕС, США и Великобритании ввели замораживание активов и другие ограничения против Национального расчетного депозитария (НРД) России после вторжения в Украину в 2022 году. Это решение может затронуть любые западные компании с российскими владельцами облигаций.

Особенно возмущение такими ограничениями проявил Павел Дуров, который в последние годы пытался дистанцироваться от России. Он неоднократно опровергал предположения о тесных связях с Кремлем, называя их "теориями заговора". Telegram от комментариев воздержался.

Эти новости появились на фоне планов Дурова относительно возможного первичного публичного размещения акций компании, которые отложены из-за судебных исков во Франции. Российского предпринимателя часто сравнивают с Марком Цукербергом, ведь в 2007 году он стал соучредителем крупнейшей социальной сети России "ВКонтакте".

Дуров покинул "ВКонтакте" в 2014 году, отказавшись предоставлять данные некоторых украинских пользователей российским спецслужбам и продал свою долю организациям, связанным с Кремлем, под давлением. В том же году он основал Telegram, впоследствии перенеся штаб-квартиру компании в Дубай, заявляя о стремлении защищать свободу слова и противостоять вмешательству государства.

Компания сообщила владельцам облигаций, что погасит замороженный долг после наступления срока погашения, а платежный агент и депозитарий определят, могут ли платежи поступать российским собственникам.

В отличие от крупных американских конкурентов, таких как Meta и X, Telegram имеет менее 100 штатных сотрудников. При этом компания только недавно начала получать значительную прибыль от рекламы и подписок, рассчитывая более чем на 1 миллиард пользователей.

Telegram продолжает расти, несмотря на судебные проблемы

По данным ранее неопубликованных финансовых отчетов, по состоянию на 30 июня 2025 года Telegram имел 910 миллионов долларов наличности и ее эквивалентов, что значительно больше, чем 142 миллиона долларов годом ранее.

Основатель компании Павел Дуров, имеющий гражданство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, оказался под официальным расследованием в Париже в 2024 году из-за вероятной неспособности мессенджера бороться с преступным контентом, в частности, по поводу жестокого обращения с детьми. Дуров отрицает какие-либо нарушения.

Владельцы облигаций Telegram внимательно следят за развитием дела во Франции, поскольку оно может повлиять на планы компании по первоначальному публичному размещению акций (IPO). Недавние предложения облигаций дают инвесторам возможность покупать предстоящие акции со скидкой до 20%. Во время последнего телефонного разговора компания сообщила владельцам облигаций, что судебный вопрос нуждается в урегулировании перед IPO, но Telegram продолжает сотрудничать с властями и оспаривает дело Дурова.

Несмотря на судебные риски, финансовые показатели Telegram демонстрируют значительный рост. За первую половину 2025 года доходы компании увеличились на 65% - до 870 миллионов долларов по сравнению с 525 миллионами за аналогичный период 2024 года. Около трети доходов, 300 миллионов долларов, поступило от соглашений об эксклюзивности, связанных с криптовалютой Toncoin. Доход от рекламы вырос на 5% – до 125 миллионов долларов, а премиум-подписки принесли 223 миллиона долларов, что на 88% больше, чем годом ранее, благодаря росту числа платных пользователей.

Компания сообщила инвесторам, что находится на пути к достижению финансовых целей на весь 2025 год, прогнозируя общий доход в 2 миллиарда долларов. Операционная прибыль за полугодие составила почти 400 миллионов долларов, тогда как чистый убыток – 222 миллиона долларов, что связано с учетом обесценивания активов Toncoin из-за падения ее цены на фоне общего спада криптовалютного рынка.

Toncoin сначала разрабатывался Telegram, но сейчас поддерживается сообществом открытого кода после регуляторных проблем в США в 2020 году. Дуров активно продвигает интеграцию криптовалюты в Telegram, включая оплату рекламы с помощью Toncoin. Общая стоимость цифровых активов компании на конец июня составила 787 миллионов долларов против 1,3 миллиарда долларов годом ранее.

По данным компании, с начала года было продано Toncoin более чем на 450 миллионов долларов, а монета теперь торгуется на крупных биржах, в частности Coinbase, Kraken и Gemini. В 2026 году Telegram планирует продолжить интеграцию криптовалюты в платформу и развивать экосистему Ton.

Напомним, в марте Маск официально объявил о внедрении Grok в мессенджер Telegram. Функциональность оставалась ограниченной: искусственный интеллект способен отвечать на вопросы пользователей, однако поисковые возможности и глубокие аналитические соображения отсутствуют.