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Telegram впервые получил прибыль в $540 млн

Telegram впервые стал прибыльным
Telegram заработал $540 млн / Pixabay

По итогам 2024 года мессенджер Telegram впервые вышел на прибыльность, заработав 540 миллионов долларов. Компания достигла этого финансового прорыва на фоне продолжающегося судебного давления на основателя со стороны французских властей и резкого роста доходов от партнерств и криптоэкосистемы.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Согласно внутренней презентации, полученной изданием Financial Times, выручка Telegram в 2024 году выросла до $1,4 миллиарда, что в четыре раза больше, чем годом ранее ($343 млн). Годом ранее компания фиксировала ущерб в $173 млн.

Финансовые показатели были представлены инвесторам накануне размещения новых облигаций на сумму $1,5 млрд с целью рефинансирования предыдущих долгов. Продажа долга стартовала во вторник и может завершиться уже в ближайшие дни.

По словам источников, Telegram активно зарабатывает благодаря росту количества платежеспособных пользователей, премиальным подпискам и развитию экосистемы, связанной с блокчейном Ton и криптовалютой Toncoin. Платформа предоставляет возможности сторонним разработчикам создавать мини-приложения в сферах торговли, игр и сервисов, приносящих прибыль компании.

Согласно сообщению, в 2024 году компания получила:

  • $250 млн от рекламы;
  • $292 млн от премиальных подписок;
  • почти половина общей выручки – от партнерств и экосистемы, связанной с Ton.

Telegram также планирует увеличить выручку до $2 млрд в 2025 году и ожидает роста прибыли до $720 млн. По состоянию на февраль 2025 года у мессенджера было около $530 млн наличных без учета криптоактивов.

В то же время компания не исключает первоначального публичного размещения акций (IPO), хотя французское расследование деятельности Telegram и его руководителя названо потенциальным препятствием. Павел Дуров, имеющий гражданство Франции и ОАЭ, испытывает давление в связи с претензиями к контенту на платформе, включая распространение запрещенных материалов и террористическую активность.

Сам Дуров заявил, что действия французских властей обладают политическим подтекстом. Он обвинил французскую разведку в попытках повлиять на политический контент в Румынии накануне выборов, в частности в требовании ограничить консервативные голоса.

Несмотря на юридические риски, Telegram продолжает расширять партнерства в сфере искусственного интеллекта. Компания объявила об интеграции чат-бота Grok от xAI, стартапа Илона Маска, с планами совместной монетизации.

Мессенджер имеет более 1 миллиарда активных пользователей ежемесячно и управляется небольшой командой из примерно 60 сотрудников, в то время как модерация в основном передана на аутсорсинг.

Автор:
Татьяна Гойденко