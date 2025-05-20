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Франция запретила основателю Telegram Павлу Дурову выезд в США: в чем причина
Франция отказала основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в разрешении на выезд в Соединенные Штаты Америки. Дуров намеревался совершить поездку для "переговоров с инвестиционными фондами".
Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Политико.
Почему отказали в выезде
Отмечается, что прокуратура Парижа приняла решение об отказе в выезде еще 12 мая. Основанием для такого шага стало то, что "такая поездка за границу не кажется необходимой или оправданной".
В издании напомнили, что Павел Дуров был арестован во французском аэропорту в августе 2024 года. С сентября прошлого года он находится под строгим правовым контролем после того, как его обвинили по шести пунктам, связанным с вероятной незаконной деятельностью, которая происходит на платформе Telegram.
В рамках принятых к нему мер Дурову запрещено покидать территорию Франции без соответствующего разрешения.
С момента своего ареста Дуров все больше критикует французские власти. Подобный инцидент произошел и несколькими днями раньше, когда основатель Telegram обвинил западное правительство во вмешательстве в выборы Румынии, намекая на Францию.
В частности, в воскресенье, когда в Румынии проходил второй тур президентских выборов, Дуров сделал заявление о том, что французское правительство, включая главу Службы внешней разведки Франции Николя Лернера, якобы обращалось к нему с просьбой заблокировать консервативные голоса в Telegram накануне голосования. Париж решительно отрицал заявления Дурова.
Заметим, что Дуров является гражданином Франции и ОАЭ.
Франция использовала против Дурова закон о киберпреступности
Французские прокуроры применили новый, еще не проверенный закон о киберпреступности для расследования дела против владельца мессенджера Telegram Павла Дурова.
Закон, известный как LOPMI, был принят в январе 2023 года и уникален в своем роде, поскольку не имеет аналогов в других странах. Этот закон криминализирует деятельность руководителей технологических компаний, чьи платформы способствуют незаконной деятельности или распространению незаконных продуктов.
Поскольку этот закон еще не был проверен в суде, попытка Франции привлечь к ответственности таких лиц как Дуров может оказаться неэффективной.
Учредителя Telegram обвиняют, в частности, в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы, а также в соучастии в:
- обеспечении незаконных транзакций;
- хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними;
- обороте наркотиков;
- мошенничестве.
Согласно вышеперечисленным обвинениям Дурову может грозить от 10 лет тюрьмы.
Дуров, комментируя решение французского суда по своему делу, все обвинения в свой адрес отрицает и удивлен своим задержанием.