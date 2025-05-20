Франція заборонила засновнику Telegram Павлу Дурову виїзд до США: у чому причина

Франція відмовила засновнику месенджера Telegram Павлу Дурову у дозволі на виїзд до Сполучених Штатів Америки. Дуров мав намір здійснити поїздку для "переговорів з інвестиційними фондами".

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Politico.

Чому відмовили у виїзді

Зазначається, що прокуратура Парижу ухвалила рішення про відмову у виїзді ще 12 травня. Підставою для такого кроку стало те, що "така поїздка за кордон не видається необхідною або виправданою".

У виданні нагадали, що Павло Дуров був заарештований у французькому аеропорту в серпні 2024 року. З вересня минулого року він перебуває під суворим правовим контролем після того, як його звинуватили за шістьма пунктами, пов'язаними з імовірною незаконною діяльністю, яка відбувається на платформі Telegram.

В рамках застосованих до нього заходів Дурову заборонено залишати територію Франції без відповідного дозволу. Раніше він отримував такий дозвіл для поїздки в Дубай у період з 15 березня по 7 квітня.

З моменту свого арешту Дуров дедалі більше критикує французьку владу. Подібний інцидент стався і кількома днями раніше, коли засновник Telegram звинуватив західний уряд у втручання в вибори Румунії, натякаючи на Францію.

Зокрема, у неділю, коли в Румунії проходив другий тур президентських виборів, Дуров зробив заяву про те, що французький уряд, включаючи голову Служби зовнішньої розвідки Франції Ніколя Лернера, нібито звертався до нього з проханням заблокувати консервативні голоси в Telegram напередодні голосування. Париж рішуче заперечив заяви Дурова.

Зауважимо, що Дуров є громадянином Франції та ОАЕ.

Франція використала проти Дурова закон про кіберзлочинність

Французькі прокурори застосували новий, ще не перевірений закон про кіберзлочинність для розслідування справи проти власника месенджера Telegram Павла Дурова.

Закон, відомий як LOPMI, був прийнятий у січні 2023 року і є унікальним у своєму роді, оскільки не має аналогів в інших країнах. Цей закон криміналізує діяльність керівників технологічних компаній, чиї платформи сприяють незаконній діяльності або поширенню незаконних продуктів.

Оскільки цей закон ще не був перевірений в суді, спроба Франції притягти до відповідальності таких осіб, як Дуров, може виявитися неефективною.

Засновника Telegram звинувачують, зокрема, у відмові надати за запитом уповноважених органів необхідну інформацію або документи, а також у співучасті в:

забезпеченні незаконних транзакцій;

зберіганні матеріалів порнографічного характеру, у тому числі з неповнолітніми;

обороті наркотиків;

шахрайстві.

Згідно з перерахованими вище звинуваченнями Дурову може загрожувати від 10 років в'язниці.

Дуров, коментуючи рішення французького суду у своїй справі, всі звинувачення на свою адресу заперечує і здивований своїм затриманням.