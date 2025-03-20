Telegram подолав позначку в мільярд користувачів – Дуров

Месенджер Telegram перевищив позначку в 1 мільярд активних користувачів щомісяця, ставши другою за популярністю платформою для обміну повідомленнями у світі, якщо не враховувати китайський WeChat.

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Про це повідомив засновник сервісу Павло Дуров.

За його словами, активність користувачів також зростає: у середньому кожен відкриває Telegram 21 раз на день і проводить у додатку 41 хвилину. Водночас прибуток компанії в 2024 році досяг 547 мільйонів доларів.

Дуров різко висловився про головного конкурента месенджера — WhatsApp, назвавши його "дешевою розбавленою імітацією" Telegram.

Він звинуватив компанію в тому, що вона роками намагалася копіювати інновації Telegram та витрачала мільярди на лобіювання та PR-кампанії, щоб загальмувати розвиток конкурента.

"Вони провалилися. Telegram виріс, став прибутковим і — на відміну від нашого конкурента — зберіг свою незалежність", — заявив Дуров.

Заборона Telegram в Україні

25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що Київ не може регулювати месенджер Telegram, тому парламент може ухвалити закон, за яким "або соціальні мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".

Українська розвідка підтверджує, що використання Telegram несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.