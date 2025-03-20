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Telegram преодолел отметку в миллиард пользователей
Мессенджер Telegram превысил отметку в 1 миллиард активных пользователей ежемесячно, став второй по популярности платформой для обмена сообщениями в мире, если не учитывать китайский WeChat.
Об этом сообщил основатель сервиса Павел Дуров.
По его словам, активность пользователей также растет: в среднем каждый открывает Telegram 21 раз в день и проводит в приложении 41 минуту. В то же время прибыль компании в 2024 году достигла 547 миллионов долларов.
Дуров резко высказался о главном конкуренте мессенджера — WhatsApp, назвав его "дешевой разбавленной имитацией" Telegram.
Он обвинил компанию в том, что она пыталась годами копировать инновации Telegram и тратила миллиарды на лоббирование и PR-кампании, чтобы затормозить развитие конкурента.
"Они провалились. Telegram вырос, стал прибыльным и — в отличие от нашего конкурента — сохранил свою независимость", — заявил Дуров.
Запрет Telegram в Украине
25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.
Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, в соответствии с законами "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".
Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что Киев не может регулировать мессенджер Telegram, поэтому парламент может принять закон, согласно которому "либо социальные сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает".
Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики. заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.