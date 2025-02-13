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Telegram выпустил обновление: какие функции появились

Telegram выпустил обновление: какие функции появились
Обновление позволяет искать миллионы наклеек с помощью ИИ. Фото: Telegram.

В мессенджере Telegram появились новые функции. Обновление позволяет искать миллионы наклеек с помощью ИИ, копировать ссылки на конкретный момент видео, устанавливать обложки для видео, реагировать звездами от имени канала и просматривать похожие боты, среди других новых возможностей.

Об этом говорится в сообщении Telegram.

Поиск миллионов наклейок с помощью искусственного интеллекта

В декабре была добавлена функция поиска с помощью ИИ для более 40 тыс. наклейки и эмоджи из официальных наборов Telegram.

Теперь модель искусственного интеллекта способна находить миллионы пользовательских наклеек, загруженных пользователями. Поиск поддерживает 29 языков, включая английский, испанский, арабский и украинский. Кроме того, любой пользователь может создавать собственные наклейки или эмоджи в нескольких шагах.

Фото 2 — Telegram выпустил обновление: какие функции появились

Ссылка на текущий момент в видео

Теперь при распространении видео в Telegram или других платформах можно добавлять ссылки на конкретный момент видео.

Когда кто-нибудь перейдет по такой ссылке, видео откроется именно на этом моменте. Для этого нужно нажать кнопку "Поделиться" в видеоплеере и система автоматически предложит добавить текущее время к ссылке.

Фото 3 — Telegram выпустил обновление: какие функции появились

Обложки для видео на каналах

Теперь можно выбрать кадр для публикуемых в каналах обложки видео, как и для историй.

Для создания привлекательных миниатюр можно использовать видеоредактор для добавления текста, наклеек, эмоджи и т.д. перед выбором обложки. Это поможет сделать видео более увлекательным и привлечь внимание к контенту.

Фото 4 — Telegram выпустил обновление: какие функции появились

Сохранение прогресса видео

В телеграмме видео автоматически сохраняют ваш прогресс, что позволяет останавливать просмотр и продолжать с того места, на котором вы остановились.

Кроме того, все видео поддерживают режим "картинка в картинке", что позволяет просматривать видео одновременно с ответами на сообщения и просмотром других чатов.

Фото 5 — Telegram выпустил обновление: какие функции появились

Реакции звездами от имени канала

Пользователи могут поддерживать создателей контента, посылая реакцию звездой на сообщения в каналах.

Теперь для большей конфиденциальности они могут делать это от имени одного из каналов, что позволяет сохранить анонимность и помогает продвигать канал в рейтинге лидеров. Раньше реакции звездами уже были анонимными, скрывая имя пользователя.

Фото 6 — Telegram выпустил обновление: какие функции появились

Похожие боты

В профилях ботов теперь доступен список похожих ботов, где пользователи могут найти другие популярные сервисы, утилиты и игры, помогающие быстро находить новые полезные инструменты в Telegram.

Фото 7 — Telegram выпустил обновление: какие функции появились

Напомним, Telegram представил новые функции, ориентированные на бизнес и создателей контента. Обновления включают платные медиа для ботов, подписки за звезды и новый режим для каналов.

Автор:
Ольга Опенько