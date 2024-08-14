Telegram расширил возможности монетизации: новые функции для каналов и ботов

Telegram представил новые функции, ориентированные на бизнес и создателей контента. Обновления включают платные медиа для ботов, подписки за звезды и новый режим для каналов. Об этом идет речь на сайте мессенджера.

Функция реакций со звездами позволяет пользователям поддерживать каналы и создателей контента, отправляя звезды Telegram. Владельцы каналов получают 100% "звезд" и могут конвертировать их в криптовалюту Toncoin или использовать для платной рекламы.

Однако, если авторы решат реинвестировать "звезды" в продвижение своего канала через рекламу в Telegram, они получат дополнительную скидку в 30%.

Отмечается, что каждое сообщение с реакцией звезды показывает таблицу лидеров с крупнейшими отправителями, но пользователи могут отказаться от появления на ней, если они предпочитают больше приватности.

Также была внедрена функция подписки за "звезды", которая позволяет авторам создавать специальные приглашения в свои каналы. Пользователи могут получить доступ к эксклюзивному контенту или VIP-трансляциям за ежемесячную плату в звездах Telegram.

В обновлении также появились платные медиа для ботов, которые позволяют владельцам каналов публиковать платные фото и видео с помощью ботов, в частности, ботов-администраторов и бизнес-аккаунтов. Функция открывает новые возможности для автоматизации и монетизации контента, таких как генерация изображений и улучшение качества видео.

Кроме того, теперь администраторы суперканалов могут публиковать сообщения как от имени собственных профилей, так и от имени других каналов. Это дает возможность большей гибкости в управлении контентом. Администраторы могут изменять имя публикаций и настраивать видимость профилей.

В то же время для пользователей iOS теперь доступна новая функция просмотра документов, позволяющая открывать файлы типа .pdf, .xls или .docx в отдельных вкладках браузера Telegram, упрощая переключение между документами и чатами.

Напомним, что в июне у мессенджера появилась внутренняя валюта под названием Telegram Stars. Нововведенной валютой можно оплачивать цифровые услуги в мини-приложениях.

Они в свою очередь могут принимать платежи за цифровые услуги, используя оплату в приложениях на Android и iOS. Разработчики приложений смогут использовать "звездочки" для дальнейшего продвижения своих приложений.

Однако Apple и Google будут брать 30% комиссии, когда пользователи будут покупать у них "звездочки". Вместе с тем, во время реинвестиции внутри Telegram комиссия будет нулевой.

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