Telegram розширив можливості монетизації: нові функції для каналів і ботів

Telegram представив нові функції, орієнтовані на бізнес і творців контенту. Оновлення включають платні медіа для ботів, підписки за зірки та новий режим для каналів. Про це йдеться на сайті мессенджера.

Функція реакцій з "зірками" дозволяє користувачам підтримувати канали та творців контенту, надсилаючи зірки Telegram. Власники каналів отримують 100% "зірок" і можуть конвертувати їх у криптовалюту Toncoin або використовувати для платної реклами.

Однак, якщо автори вирішать реінвестувати "зірки" в просування свого каналу через рекламу в Telegram, вони отримають додаткову знижку 30%.

Зазначається, що кожен допис із реакцією зірки показує таблицю лідерів з найбільшими відправниками, але користувачі можуть відмовитися від появи на ній, якщо вони віддають перевагу більшій приватності.

Також була впроваджена функція підписки за "зірки", яка дозволяє авторам створювати спеціальні запрошення до своїх каналів. Користувачі можуть отримати доступ до ексклюзивного контенту або VIP-трансляцій за щомісячну плату у зірках Telegram.

В оновленні також зʼявились платні медіа для ботів, які дають змогу власникам каналів публікувати платні фото та відео за допомогою ботів, зокрема ботів-адміністраторів і бізнес-акаунтів. Функція відкриває нові можливості для автоматизації та монетизації контенту, як-от генерація зображень і покращення якості відео.

Крім того, відтепер адміністратори суперканалів можуть публікувати повідомлення як від імені власних профілів, так і від імені інших каналів. Це надає можливість більшої гнучкості в управлінні контентом. Адміністратори можуть змінювати ім'я публікацій і налаштовувати видимість профілів.

Водночас для користувачів iOS тепер доступна нова функція перегляду документів, яка дозволяє відкривати файли типу .pdf, .xls або .docx у окремих вкладках браузера Telegram, спрощуючи перемикання між документами і чатами.

Нагадаємо, що у червні у мессенджері зʼявилась внутрішня валюта під назвою Telegram Stars. Нововведеною валютою можна сплачувати цифрові послуги у мінізастосунках.

Вони своєю чергою зможуть приймати платежі за цифрові послуги, використовуючи оплату в застосунках на Android та iOS. Розробники застосунків зможуть використовувати "зірочки" для подальшого просування своїх застосунків.

Однак Apple і Google братимуть 30% комісії, коли користувачі купуватимуть у них "зірочки". Разом із тим під час реінвестиції всередині Telegram комісія буде нульовою.

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