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Telegram розширив можливості монетизації: нові функції для каналів і ботів
Telegram представив нові функції, орієнтовані на бізнес і творців контенту. Оновлення включають платні медіа для ботів, підписки за зірки та новий режим для каналів. Про це йдеться на сайті мессенджера.
Функція реакцій з "зірками" дозволяє користувачам підтримувати канали та творців контенту, надсилаючи зірки Telegram. Власники каналів отримують 100% "зірок" і можуть конвертувати їх у криптовалюту Toncoin або використовувати для платної реклами.
Однак, якщо автори вирішать реінвестувати "зірки" в просування свого каналу через рекламу в Telegram, вони отримають додаткову знижку 30%.
Зазначається, що кожен допис із реакцією зірки показує таблицю лідерів з найбільшими відправниками, але користувачі можуть відмовитися від появи на ній, якщо вони віддають перевагу більшій приватності.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Також була впроваджена функція підписки за "зірки", яка дозволяє авторам створювати спеціальні запрошення до своїх каналів. Користувачі можуть отримати доступ до ексклюзивного контенту або VIP-трансляцій за щомісячну плату у зірках Telegram.
В оновленні також зʼявились платні медіа для ботів, які дають змогу власникам каналів публікувати платні фото та відео за допомогою ботів, зокрема ботів-адміністраторів і бізнес-акаунтів. Функція відкриває нові можливості для автоматизації та монетизації контенту, як-от генерація зображень і покращення якості відео.
Крім того, відтепер адміністратори суперканалів можуть публікувати повідомлення як від імені власних профілів, так і від імені інших каналів. Це надає можливість більшої гнучкості в управлінні контентом. Адміністратори можуть змінювати ім'я публікацій і налаштовувати видимість профілів.
Водночас для користувачів iOS тепер доступна нова функція перегляду документів, яка дозволяє відкривати файли типу .pdf, .xls або .docx у окремих вкладках браузера Telegram, спрощуючи перемикання між документами і чатами.
Нагадаємо, що у червні у мессенджері зʼявилась внутрішня валюта під назвою Telegram Stars. Нововведеною валютою можна сплачувати цифрові послуги у мінізастосунках.
Вони своєю чергою зможуть приймати платежі за цифрові послуги, використовуючи оплату в застосунках на Android та iOS. Розробники застосунків зможуть використовувати "зірочки" для подальшого просування своїх застосунків.
Однак Apple і Google братимуть 30% комісії, коли користувачі купуватимуть у них "зірочки". Разом із тим під час реінвестиції всередині Telegram комісія буде нульовою.
Джерело фото: ua.depositphotos.com