У Telegram з'явилася внутрішня валюта: що можна придбати

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про впровадження у месенджері внутрішньої валюти під назвою Telegram Stars.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначається, що нововведеною валютою можна буде сплачувати цифрові послуги у мінізастосунках. Вони своєю чергою зможуть приймати платежі за цифрові послуги, використовуючи оплату в застосунках на Android та iOS.

Розробники застосунків зможуть використовувати "зірочки" для подальшого просування своїх застосунків.

"На відміну від олдскульних застосунків, мінізастосунки Telegram, такі як Notcoin, не потрібно встановлювати для використання. Саме тому вони так швидко зростають. Крім того, соціальна природа Telegram дозволяє мінізастосункам поширюватися вірусним шляхом, тому вони охоплюють десятки мільйонів користувачів протягом декількох тижнів", - пояснює Дуров.

Також Apple і Google братимуть 30% комісії, коли користувачі купуватимуть у них "зірочки". Разом із тим під час реінвестиції всередині Telegram комісія буде нульовою.

"Як результат, запуск застосунків у Telegram має більший економічний сенс, ніж запуск традиційних мобільних застосунків", - додав Дуров.

Він пообіцяв, що у майбутніх оновленнях у зірок Telegram з'явиться ще більше функцій та можливостей, окрім придбання цифрових товарів та послуг у міні-додатках. Наприклад, користувачі зможуть надсилати подарунки творцям контенту – і не лише.

Нагадаємо, що користувачі популярного месенджера Telegram можуть перетворювати свої особисті облікові записи Telegram на бізнес-акаунти.

Регулювання Telegram

Додаток для обміну повідомленнями Telegram став ключовою зброєю для Кремля у поширенні дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України і це викликає невдоволення європейських чиновників, які зробили боротьбу з фейковими новинами своїм головним пріоритетом.

Наразі Україна працює з європейськими партнерами над внесенням застосунку в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

Адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. Тому у Верховній Раді висловилися за заборону діяльності месенджера.

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Павло Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – зауважив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Українська розвідка підтверджує, що використання Telegram несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Як заявляв у листопаді тодішній секретар РНБО Олексій Данілов, головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.

Джерело фото: ua.depositphotos.com