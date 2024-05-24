"Остаточне прощавай": легендарний месенджер ICQ припиняє роботу

Російська технологічна компанія VK (Вконтакете) повідомила про припинення роботи месенджера ICQ через місяць - 26 червня 2024 року. Таке рішення пов'язане з переорієнтацією зусиль на розвиток власних месенджерів.

Про це повідомляє пресслужба компании.

Як зазначається в заяві пресслужби VK, компанія планує зосередитися на розвитку VK месенджера для звичайних користувачів та корпоративного сервісу VK WorkSpace для бізнесу. Співробітники ICQ долучаться до роботи над цими двома продуктами.

Нагадаємо, месенджер ICQ був створений ізраїльською компанією Mirabilis у 1996 році та швидко завоював популярність серед інтернет-користувачів. У 2010 році він був викуплений Mail.ru Group, яка з 2021 року змінила назву на VK.

В епоху 2000-х ICQ був одним з найпопулярніших месенджерів у російськомовному сегменті інтернету, допоки його не витіснили більш сучасні конкуренти. Останнє масштабне оновлення ICQ відбулося у 2020 році на тлі пандемії COVID-19, а у 2022 році повідомлялось про спроби VK перезапустити месенджер.

Закриття ICQ після 27 років існування стане кінцем цілої епохи в історії месенджингу. VK віддає пріоритет розвитку власних сучасних рішень для спілкування та бізнес-комунікацій.

Додамо, засновник месенджера Telegram та соцмережі "ВКонтакте" Павло Дуров у своєму дописі розповів, що українська стала першою іноземною мовою, на яку був перекладений "ВКонтакте".

"Оскільки родина моєї мами походить з України, я цікавився цією мовою ще з підліткового віку. Мене, як лінгвіста за освітою, також захоплювали відмінності та схожість української та російської. Тому в 2008 році українська була першою мовою, на яку ми переклали інтерфейс VK", - пише Дуров.