"Оператор ГТС" хоче стягнути 4,8 млрд грн з "Нафтогазу"

ТОВ "Оператор ГТС України" на початку червня подало позов до Господарського суду Києва про стягнення боргу загальною сумою 4,8 млрд грн з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" за несплату негативних добових небалансів.

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Про це повідомляє видання ExPro.

Зазначається, що ОГТСУ у своєму позові вказує, що «Нафтогаз України» не виконує свої обов’язки за договором транспортування природного газу від 11 грудня 2019 року щодо балансування свого портфоліо.

Відповідно, виникли негативні небаланси за листопад-грудень 2021 року, зокрема 34,8 млн куб м газу (1,2 млрд грн з ПДВ) за листопад 2021 року та 57,5 млн куб м газу (2,63 млрд грн з ПДВ) за грудень 2021 року.

Натомість ГПК «Нафтогаз України» вважає, що надані докази від ОГТСУ не підтверджують надання послуг з фізичного балансування, а також є неправдивими стосовно добових небалансів у листопаді-грудні 2021 року.

«Нафтогаз України» заявляє, що ОГТСУ має підтвердити факт існування загрози цілісності ГТС у листопаді-грудні 2021 року, а відтак і підстав для здійснення балансування.

У свою чергу, ОГТСУ у серпні 2022 року подало до суду заяву про збільшення позовних вимог до 4,8 млрд грн. Сума до стягнення складається з боргу за негативні небаланси у розмірі 3,66 млрд грн, інфляційних втрат ― 595,23 млн грн, пені ― 490,77 млн грн та 3% річних ―59,53 млн грн.

Господарський суд призначив провести судово-економічну експертизу, щоб встановити чи дійсно у листопаді-грудні 2021 року існувала ситуація з відхиленням технічних параметрів роботи ГТС.

ОГТСУ звернулось зі скаргою до Північного апеляційного господарського суду про скасування ухвали Господарського суду щодо проведення експертизи. Апеляційний суд залишив скаргу без задоволення. ОГТСУ звернулось з касаційною скаргою до Верховного суду, в якій просило скасувати рішення попередніх судів. Однак, Верховний суд не прийняв скаргу ОГТСУ.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 10 травня 2024 року повернув на адресу Господарського суду результати проведеної експертизи. Господарський суд 21 травня 2024 року поновив провадження у справі та призначив підготовче засідання на 4 липня 2024 року.

"Нафтогаз" відзвітував про покращення фінрезультатів ключових компаній щонайменше на 40%

У 2023 році більшість ключових підприємств i материнська компанія групи “Нафтогаз” значно покращили свої фінансові результати.

Суттєве покращення фінансового стану продемонструвала материнська компанія групи НАК “Нафтогаз України”, значно скоротивши збиток: з 36,6 мільярда гривень за підсумками 2022 року до 0,78 мільярда гривень у 2023-му

Основним напрямом діяльності групи, який не показав прибуток, є сегмент продажу газу. Це є наслідком постачання природного газу споживачам у межах виконання спеціальних обов’язків (ПСО) за цінами, встановленими державою.

При цьому компанії, що працюють за цим напрямом, також змогли продемонструвати суттєво кращі результати, порівняно з 2022 роком. Так, газопостачальна компанія “Нафтогаз України” зменшила збиток у 12 разів, а ГК “Нафтогаз Трейдинг” – майже у 6.