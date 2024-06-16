"Оператор ГТС" хочет взыскать 4,8 млрд грн с "Нафтогаза"

ООО "Оператор ГТС Украины" в начале июня подало иск в Хозяйственный суд Киева о взыскании долга на общую сумму 4,8 млрд грн с ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" за неуплату негативных суточных небалансов.

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Об этом сообщает издание ExPro.

Отмечается, что ОГТСУ в своем иске указывает, что «Нафтогаз Украины» не исполняет свои обязанности по договору транспортировки природного газа от 11 декабря 2019 по балансировке своего портфолио.

Соответственно, возникли негативные небалансы за ноябрь-декабрь 2021 года, в том числе 34,8 млн куб м газа (1,2 млрд грн с НДС) за ноябрь 2021 года и 57,5 млн куб м газа (2,63 млрд грн с НДС) за декабрь 2021г.

В то же время, «Нафтогаз Украины» считает, что предоставленные доказательства от ОГТСУ не подтверждают предоставление услуг по физической балансировке, а также являются ложными в отношении суточных небалансов в ноябре-декабре 2021 года.

«Нафтогаз Украины» заявляет, что ОГТСУ должен подтвердить факт существования угрозы целостности ГТС в ноябре-декабре 2021 года, а значит и оснований для осуществления балансировки.

В свою очередь ОГТСУ в августе 2022 года подало в суд заявление об увеличении исковых требований до 4,8 млрд грн. Сумма к взысканию состоит из долга за негативные небалансы в размере 3,66 млрд грн, инфляционных потерь – 595,23 млн грн, пени – 490,77 млн грн и 3% годовых – 59,53 млн грн.

Хозяйственный суд назначил провести судебно-экономическую экспертизу, чтобы установить, действительно ли в ноябре-декабре 2021 года существовала ситуация с отклонением технических параметров работы ГТС.

ОГТСУ обратилось с жалобой в Северный апелляционный хозяйственный суд об отмене определения Хозяйственного суда о проведении экспертизы. Апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения. ОГТСУ обратилось с кассационной жалобой в Верховный суд, где просило отменить решение предыдущих судов. Однако Верховный суд не принял жалобу.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз 10 мая 2024 вернул на адрес Хозяйственного суда результаты проведенной экспертизы. Хозяйственный суд 21 мая 2024 возобновил производство по делу и назначил подготовительное заседание на 4 июля 2024 года.

"Нафтогаз" отчитался об улучшении финрезультатов ключевых компаний по меньшей мере на 40%

В 2023 году большинство ключевых предприятий и материнская компания группы "Нафтогаз" значительно улучшили свои финансовые результаты.

Существенное улучшение финансового состояния продемонстрировала материнская компания группы НАК "Нафтогаз Украины", значительно сократив убыток: с 36,6 миллиарда гривен по итогам 2022 года до 0,78 миллиарда гривен в 2023-м.

Основным направлением деятельности группы, не показавшим прибыль, является сегмент продажи газа. Это следствие поставки природного газа потребителям в рамках выполнения специальных обязанностей по ценам, установленным государством.

При этом компании, работающие по этому направлению, также смогли продемонстрировать существенно лучшие результаты по сравнению с 2022 годом. Так, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" уменьшила ущерб в 12 раз, а ГК "Нафтогаз Трейдинг" – почти в 6.