"Нафтогаз" відзвітував про збільшення видобутку газу

За 5 місяців 2024-го Група “Нафтогаз” на 10% збільшила видобуток газу порівняно з аналогічним періодом минулого року, а темпи закачування палива у ПСГ на 0,33 млрд куб.м перевищують показники 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Як свідчать дані АТ «Укртрансгаз» – оператора ПСГ України, що є частиною Групи "Нафтогаз", цього року компанія накопичує паливо у своїх ПСГ швидше, ніж торік – наразі темпи закачування на 0,33 млрд куб.м перевищують показники аналогічного періоду 2023 року.

"Хороша динаміка закачування стала можливою через високу температуру повітря в квітні та збільшення обсягів газовидобутку. За п’ять місяців 2024-го Укргазвидобування збільшило видобуток блакитного палива на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це дійсно хороший показник, і ми продовжимо робити максимум, щоб зберегти цю тенденцію та вийти на збільшення видобутку за підсумками року", – наголосив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Він також додав, що такого результату вдалося досягнути завдяки впровадженню сучасних технологій, які дозволяють точніше та правильніше визначити місце для облаштування свердловин, пришвидшити процес буріння та зменшити аварійність.

Прогноз щодо цьогорічного видобутку газу

Група "Нафтогаз" прогнозує, що державні газовидобувні компанії у 2024 році наростять видобуток газу, який загалом може скласти близько 15 млрд кубометрів газу.

Чернишов зазначив, що цей обсяг видобутку дозволить забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів соціальної категорії.

"Ми збільшуємо видобуток. В цьому році плануємо досягти чи наблизитися до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів так званої категорії ПСО - соціальної категорії", - розповів він.

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

Компанія "Нафтогаз" завдяки залученню нових сучасних технологій може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група "Нафтогаз" збільшила видобуток газу на 12%.

У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин.

Загалом АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

У січні АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу.

У лютому також запустили ще дві свердловини з сумарним дебітом 550 тис. куб. м на добу.

На початку березня запрацювала потужна свердловина, яка щодня приносить Україні 400 тис. куб. м газу.

А у квітні в Україні запрацювала ще одна високодебітна свердловина, яка щодня дає 140 тис. кубометрів газу. Вона стала п’ятою із запущених фахівцями АТ "Укргазвидобування" Групи "Нафтогаз" із початку 2024 року.

У травні АТ "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію ще дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України. Сумарно вони дають 390 тис. куб. м газу на добу: 270 тис. куб. м та 120 тис. куб. м.